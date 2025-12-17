Pildid: Rakvere teatris algasid Priit Põldma lavastuse "Lõputu suvi" proovid

Loo keskmes on neli noort, kes on uljalt ja lootusrikkalt võidelnud kliimamuutuste vastu, ning saavad kümmekond aastat hiljem taas kokku. Koos püütakse aru saada, mis on kümne aastaga muutunud ja mis on jäänud samaks.

"Tegu ei ole dokumentaalteatriga, aga lugu on inspireeritud viimaste aastate jooksul toimunud sündmustest ja protsessidest," selgitas Priit Põldma. "Püüame tabada, mis tunne on tänases maailmas elada, unistada ja võidelda."

Nelja noore inimese loos põimuvad ideaalid ja pettumused, unistused ja lüüasaamised, loobumised ja uuesti alustamised. "Selle loo peategelased – nagu ka suur osa truppi ja loomemeeskonda – on just hiljuti saanud kolmekümnesteks. Uurime, mis hetk see selline on, kui mõned illusioonid on juba purunenud, aga üle poole elust loodetavasti ees. Kuidas tulevikku suhtuda? Millega kaasa minna ja millele vastu panna?" küsis lavastaja.

Autor ja lavastaja Priit Põldma, kunstnik Joel Väli, helikujundaja Kirill Havanski (Tartu Uus Teater), valguskujundaja Laura Maria Mäits (Ugala), osades Loviise Kapper, Anneli Rahkema, Rainer Elhi, Johannes Richard Sepping, Eduard Tee (külalisena).

"Lõputu suvi" esietendub Rakvere teatri väikeses majas 13. märtsil.