Johan Elm toob Ugala teatris publiku ette lavastuse "Elamise hind"

Lavastuse keskmes on neli inimest, kelle elud on omavahel tihedalt põimunud. John vajab Jessi, sest tserebraalparalüüs seab tema igapäevaelule piirid. Ani vajab Eddie't, kuna autoõnnetuse tagajärjel on ta halvatud. Samal ajal ei ole ka hooldajad pelgalt andjad. Jess otsib kuuluvust ja mõtet. Eddie otsib andestust. Ani võitleb õiguse eest olla tugev ka oma nõrkuses ning John püüab leida tee eneseirooniast siiruse poole. Nende lugude kaudu avaneb universaalne vajadus olla mõistetud ja mitte jääda üksi.

Lavastuses mängivad Lauren Grinberg, Marika Palm, Oskar Punga ja Tanel Ingi. Lavastaja on Johan Elm ning kunstnik Eugen Tamberg.

"Elamise hind" esietendub Ugala Teatri väikeses saalis 21. märtsil 2026.