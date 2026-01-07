Ugala teater jagas 106. sünnipäeval kolleegipreemiaid

6. jaanuaril tähistati Ugala teatri 106. sünnipäeva, mille puhul andsid teatrijuht Heigo Teder ja loominguline juht Liis Aedmaa välja kolleegipreemiad möödunud aasta tööde ja tegemiste eest.

Silmapaistvate naisrollide eest pälvisid kolleegide tunnustuse Lauren Grinberg Mio rolli eest lavastuses "Mio, mu Mio" ning Klaudia Tiitsmaa Ernestine rolli eest lavastuses "Sünnipäevaküünlad". Silmapaistvate meesrollide eest tunnustati Oskar Pungat Billy ja Johni rollide eest lavastuses "Sünnipäevaküünlad" ning Aarne Sorot Kennethi kehastamise eest samas lavastuses.

Aasta parimaks uuslavastuseks hääletasid kolleegid Andres Noormetsa sajanda lavastuse "Sünnipäevaküünlad". Parima kujunduse preemia pälvis Katre Sulane lavastuse "Mio, mu Mio" videokujunduse eest.

Südamega tehtud töö preemia omistati neljandat korda Oleg Titovile. Parimaks maja töötajaks valiti kolmandat aastat järjest korraldusjuht Marii Ingriin Saaremäe ning parimaks lavastusala töötajaks lavastusala juht Siim Saarsen.

Särava teo tiitli pälvis üle aastate taas toimunud Ugala laat, mis tõi teatrimajja enam kui pooltuhat külalist. Juhatuse eripreemia ehk Aasta Ässa tiitli pälvisid Luule Komissarov ja Andres Tabun silmapaistvate rollisoorituste ning ligi viiekümne etenduse mängimise eest lavastuses "Džinnimäng".

Trupijuhi auhinnad anti 2025. aastal enim etendusi andnud nais ja meesnäitlejale. Naisnäitlejatest pälvis tunnustuse Vilma Luik ning meesnäitlejatest Andres Tabun.