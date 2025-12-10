Robi Varul lavastusest "Päkapikkude parim puhkus": see on nagu "Nipernaadi" või "Ekke Moor"

"Päkapikkude parim puhkus" on lugu aiapäkapikkudest, kes koos prügikastist leitud mängupardiga lähevad otsima puhkusesaart. Lavastaja Robi Varul ütles, et lugu kõnetas teda kohe. "Need tegelased olid äratuntavad oma probleemidega, kui nii võib öelda," lisas ta ja kinnitas, et lugu ise on ka tegelikult arhetüüpne. "Nagu "Ekke Moor" või "Nipernaadi", mingis mõttes seiklusjutt."

Näitleja Madis Mäeorg ütles, et tema meelest on "Päkapikkude parim puhkus" oma piiridest välja minemise lugu. "Selleks, et saada aru, et sa ei peagi kuskile minema, vaid see, mida sa otsid, on sinu ümber ja sinu sõprade sees. Selline enese otsimise ja enese leidmise lugu."

Mäeorg sõnas, et oma lavastajatee alguses oleva Robi Varuliga jäeti seljataha huvitav prooviperiood. "Ühest küljest on huvitav vaadata, kuidas tema otsib ja avastab oma lavastajakäekirja ning kuidas ta katsetab. Ja ka see, et ta toob meid oma mugavustsoonist välja, tema õpib ja meie õpime tänu sellele vaatama värske pilguga asju."