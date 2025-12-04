Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

Ühel ilusal päeval, kui pererahvas sõidab puhkusele, saab kahel armsal aiapäkapikul niisama ühe koha peal passimisest kõrini. Inimeste äraolekul otsustavad nad minna laia maailma – otsima päikest ja oma saart. Kaaslaseks prügikastist päästetud vannipart, põgenevad vaprad reisiseltsilised koos linnadžunglisse.

Ohtuderohkel rännakul kulub marjaks nii hüva nõu, väledad jalad kui ka teel kohatud uute sõprade abi. Ja ehkki mitte miski ei suju ootuspäraselt, on päkapikud lõpuks veendunud, et see põnev ja õpetlik puhkusereis oli nende elu parim...

Päkapikkude reisiplaanid seab lavale Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavastajasuuna üliõpilane Robi Varul. "Aiapäkapikkude jaoks tähendab puhkus seiklust, sest tavaliselt peavad nad ainult ühe koha peal seisma. Seiklus on muidugi alati täis ootamatusi, kohtumisi, mõistmist ja avastamist. Seda kõike saab koos päkapikkudega etenduse jooksul mõnusalt kogeda," rääkis lavastaja.

Lavastuse aluseks on David Woodi näidend "The Ideal Gnome Expedition", mille tõlkis Mari Klein. Lavastaja on Robi Varu, kunstnik Reili Evart, muusikaline kujundaja Hando Põldmäe, liikumisjuht Liis Niller, valguskujundaja Martin Piir. Osades Tuuli Maarja Möller, Madis Mäeorg, Tarvo Sõmer, Johannes Richard Sepping, Liisa Aibel.