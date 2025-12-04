X!

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

Teater
Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus
Vaata galeriid
9 pilti
Teater

6. detsembril esietendub Rakvere Teatri suures majas David Woodi "Päkapikkude parim puhkus".

Ühel ilusal päeval, kui pererahvas sõidab puhkusele, saab kahel armsal aiapäkapikul niisama ühe koha peal passimisest kõrini. Inimeste äraolekul otsustavad nad minna laia maailma – otsima päikest ja oma saart. Kaaslaseks prügikastist päästetud vannipart, põgenevad vaprad reisiseltsilised koos linnadžunglisse.

Ohtuderohkel rännakul kulub marjaks nii hüva nõu, väledad jalad kui ka teel kohatud uute sõprade abi. Ja ehkki mitte miski ei suju ootuspäraselt, on päkapikud lõpuks veendunud, et see põnev ja õpetlik puhkusereis oli nende elu parim...

Päkapikkude reisiplaanid seab lavale Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavastajasuuna üliõpilane Robi Varul. "Aiapäkapikkude jaoks tähendab puhkus seiklust, sest tavaliselt peavad nad ainult ühe koha peal seisma. Seiklus on muidugi alati täis ootamatusi, kohtumisi, mõistmist ja avastamist. Seda kõike saab koos päkapikkudega etenduse jooksul mõnusalt kogeda," rääkis lavastaja. 

Lavastuse aluseks on David Woodi näidend "The Ideal Gnome Expedition", mille tõlkis Mari Klein. Lavastaja on Robi Varu, kunstnik Reili Evart, muusikaline kujundaja Hando Põldmäe, liikumisjuht Liis Niller, valguskujundaja Martin Piir. Osades Tuuli Maarja Möller, Madis Mäeorg, Tarvo Sõmer, Johannes Richard Sepping, Liisa Aibel.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

11:02

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

10:04

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

03.12

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

03.12

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

03.12

Klassikaraadio peatoimetajana alustab uuel aastal Miina Pärn

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

03.12

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

02.12

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

10:04

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

02.12

Kairi Look: meil on rikkalik pinnas, et kirjutada maailmale just enda lugu

03.12

Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

03.12

Sinefiil | Brasiilia revolutsionäärid, Ukraina sõdalased ja Prantsuse kinoanarhistid

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo