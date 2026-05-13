Pildid: Rakvere teatris algasid sügishooaja avalavastuse proovid

Rakvere teatris algasid sügishooaja avalavastuse proovid

Rakvere teatris algasid sügishooaja avalavastuse proovid
Rakvere teatri 87. hooaja avalavastuseks on juubelihooaja näidendivõistluse võidutöö, Vootele Ruusmaa "Vöötrada", mille lavastab Andres Noormets.

Septembris publiku ette jõudev lugu on suhtedraama elu ristteele jõudnud abielupaarist.  Mõnikord tuleb elus teha üksainus samm, et õigel ajal õige inimesega kohtuda. "Vöötrada" räägibki sellest saatuslikust sammust, mille näidendi peategelane vöötrada ületades teeb. See samm määrab kogu tema järgneva elu. Aga esimene samm ei jää kunagi viimaseks. Kas ka see, mis edasi juhtub, on tema enda teha?

"Laval on mitu üksteisest läbi kasvanud suhtekolmnurka. Nende lahtiharutamine viib  piirsituatsioonidesse ja olukordadesse, millest kõva häälega ei räägita. Nendes on pinget ja värvi ja muusikat," ütles lavastaja Andres Noormets.

Autor Vootele Ruusmaa, lavastaja, lava- ja helikujundaja Andres Noormets (Ugala),k ostüümikunstnik Maarja Viiding, valguskujundaja Villu Konrad (Ugala), videokunstnik Peeter Rästas, osades Loviise Kapper, Anneli Rahkema, Peeter Rästas.

"Vöötrada" esietendub Rakvere Teatri väikeses majas septembris 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

