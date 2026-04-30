Rakvere teatri loomingulise juhina jätkab Peeter Raudsepp

Rakvere teatri direktori Velvo Väli sõnul laekus loomingulise juhi konkursile viis avaldust. "Osalenud kandidaadid võtsid põhjalikult lahata Rakvere teatri hetkeolukorda ning pakkusid oma nägemust teatri järgneva perioodi suundadest," sõnas Väli.

Osutus valituks teatri senine loominguline juht Peeter Raudsepp, kellega sõlmitakse leping järgnevaks kolmeks aastaks.

Raudsepp on teatri loomingulise juhina töötanud 2017. aastast. Repertuaari on lähiaastatel lisandumas eesti näidendeid ja aina rohkem saab sõna näitlejate noorem põlvkond. Kesksel kohal saavad olema lood inimesest ja tema vabadusest.

"Kunst on alati avatud ja vaba. Tahaksin, et Rakvere teater tooks kunstiliste elamuste pakkumise kaudu Eesti ühiskonda juurde rohkem avatust ja vabadust. Tähtis on, et ei oldaks avatud ja vabad kellegi teise arvelt, vaid kõik tunneksid ennast kaasatuna vabama ühiskonna loomisesse. Mõttetuid inimesi ühiskonnas ei ole," rääkis Raudsepp.