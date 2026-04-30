Rakvere teatri loomingulise juhina jätkab Peeter Raudsepp

Peeter Raudsepp Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Alates 2017. aastast Rakvere teatri loomingulise juhina töötanud Peeter Raudsep jätkab ka neljandal ametiajal.

Rakvere teatri direktori Velvo Väli sõnul laekus loomingulise juhi konkursile viis avaldust. "Osalenud kandidaadid võtsid põhjalikult lahata Rakvere teatri hetkeolukorda ning pakkusid oma nägemust teatri järgneva perioodi suundadest," sõnas Väli.

Osutus valituks teatri senine loominguline juht Peeter Raudsepp, kellega sõlmitakse leping järgnevaks kolmeks aastaks.

Raudsepp on teatri loomingulise juhina töötanud 2017. aastast. Repertuaari on lähiaastatel lisandumas eesti näidendeid ja aina rohkem saab sõna näitlejate noorem põlvkond. Kesksel kohal saavad olema lood inimesest ja tema vabadusest.

"Kunst on alati avatud ja vaba. Tahaksin, et Rakvere teater tooks kunstiliste elamuste pakkumise kaudu Eesti ühiskonda juurde rohkem avatust ja vabadust. Tähtis on, et ei oldaks avatud ja vabad kellegi teise arvelt, vaid kõik tunneksid ennast kaasatuna vabama ühiskonna loomisesse. Mõttetuid inimesi ühiskonnas ei ole," rääkis Raudsepp.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:32

Galerii: Paul Kormašovi uus näitus uurib kodutunde muutumist ja sisemaailmu

11:02

Vabakutselisena loometeed jätkav Ott Raidmets: värskendus kulub mulle ära

09:05

Galerii: Tartu Ülikooli muuseumi uus näitus kutsub vananemisele mõtlema

08:43

Rakvere teatri loomingulise juhina jätkab Peeter Raudsepp

08:22

Galerii: Looming jagas aastapreemiaid

29.04

Soul-artist Mica Millar: uue albumi esitlus on väga närvesööv

29.04

Eestis annab kontserte Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif

29.04

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk"

29.04

Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

29.04

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

LOETUMAD

29.04

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

29.04

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

29.04

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

29.04

Eesti noortekirjandus 2025: ärme enam salga – siin on vaja veel kõvasti tööd teha

28.04

Galerii: Eesti naiskirjanduse auhinna pälvis Berit Petolai

27.04

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

28.04

Piltuudis: Ester Pajusoo saadeti Draamateatris viimsele teele

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar: me ei tohi venelaste pärast taanduda

29.04

Dirigent Paavo Järvi pälvis Jaapanilt Tõusva Päikese ordeni

