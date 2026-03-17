Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

Rakvere teatris esietendus "Lõputu suvi", mille autor ja lavastaja on Priit Põldma. Lugu räägib inimestest, kes võitlevad kliimamuutuse vastu. Loos põimub autori fantaasia dokumentalistika ja intervjuudega.

Priit Põldma sõnul huvitas teda loo kirjutamisel eelkõige see, mis sel teemal on ära tehtud ja kuidas keegi keskkonnateemani on jõudnud.

"Kuidas nad ennast nende teemadega tegeledes tunnevad. Kuidas nad selles suhteliselt keerulises ajas, mis praegu on, leiavad jõudu, et nende teemadega tegeleda. Ja missugusena nad ise mõtestavad enda kohta selles maailmas. Just nimelt see inimlik tasand oli minu jaoks nende intervjuude puhul kõige olulisem ja huvitavam," rääkis Põldma.

Kliimaaktivistidena tegutsedes on loo tegelased umbes 18-aastased, kuid vahepeal hüppab lugu ajas tosin aastat edasi. Autor ütles, et tema jaoks oli huvitav otsida põlvkondlikku elutunnetust.

"Kõige esimeste ideaalide möödumist või purunemist, ja kuidas sellega toime tulla. Kuidas säilitada mingisugune usk ning võime loota ja unistada," lisas Põldma.

Näitleja Loviise Kapperi sõnul on "Lõputu suvi" tema jaoks eelkõige lugu inimeseks olemisest.

"Me elame päris põletaval ajal, kus tõesti tundub, et kõik on võib-olla pekkis. Lootust justkui ei ole, aga samas lootus sureb viimasena. Minu jaoks see lugu võib-olla ei räägigi nii väga keskkonnateemadest, vaid räägib ikkagi rohkem inimeseks olemisest ja suureks saamisest keskkonnateemade taustal. Ikkagi sellest, et ela oma elu õnnelikult vaadates tulevikku. Ja et keskkonnateemadel mõtle globaalselt, aga tegutse lokaalselt," märkis Kapper.