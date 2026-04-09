Rakvere teatri lavastus "Pimekaader" räägib kunstniku vastutusest

Rakvere teatris tuuakse reedel vaatajateni Katariina Libe näidend "Pimekaader", mille on lavastanud Leeni Linna. See on lugu filmitööstuse telgitagustest, kus peituvad saladused avanevad televisiooni vestlusaates otse eetris.

Rakvere teatri väikeses saalis käivad lavastaja ja lisastseenide autori Leeni Linna juhendamisel viimased ettevalmistused reedeseks "Pimekaadri" esietenduseks. Lavaloo aluseks on Katariina Libe Rakvere teatri näidendivõistluse auhinnaline töö "Kala pisarad". Lavastus on ühevaatuseline.

"Mulle just sellised formaadid väga meeldivad. Et see on nagu film, mis on poolteist tundi intensiivne, et saad sinna sisse elada ja keegi ei tõmba vahepeal sind sealt välja. Seda oli ka fantastiliselt äge koos trupiga luua," ütles "Pimekaadri" lavastaja Leeni Linna.

"Pimekaader" räägib filmiga "Kala pisarad" Eestile esimese Oscari võitnud režissöörist. Telesaates selgub otse eetris, et mehel oli filmis peaosalist mänginud Kohtla-Nõmme alevikust pärit 15-aastase neiuga suhe. Režissööri kehastav Madis Mäeorg ütles, et hea, kui selliseid tundlikke teemasid lavalaudadel kajastatakse.

"Niisugused erinevad valupunktid juhtuvad kahjuks paratamatult ühiskonnas igas valdkonnas. Minu meelest tuleb neid teemasid igal juhul lahata ka teatris. Tean, et mitmed teatrid tegelevad erinevate lavastuste kaudu nende teemadega. See on väga laialt ühiskonnas ka üleval – nii et nende asjadega tuleb tegeleda," sõnas Mäeorg.

Telesaates paljastuvad filmi "Kala pisarad" tegijate erinevad saladused. Leeni Linna soovis hoiduda lavastuses inimeste käitumisele hinnangute andmisest.

"Minu jaoks oli kõige olulisem see, mis on kunstniku vastutus, režissööri vastutus oma meeskonna liikmete ja eelkõige näitleja suhtes. Režissööril on näitlejaga väga habras usaldust vajav suhe. Tihtipeale, kui looja upub oma loomingusse nii sügavale sisse, ta võib kaotada need tõekspidamised, mis talle endale on kallid," sõnas Linna.

"Nii et selles lavastuses on mulle oluline, et see pigem tekitab arutelu vaatajas. Me ei taha kedagi mõista hukka või anda mingeid hinnanguid, vaid pigem just anda läbi lavastuse nii-öelda pilguheit mõlema tegelase mõttemaailma. Et kuidas sai võimalikuks, et samaaegselt eksisteerivad nii kiindumus, armastus kui ka täiesti paigast ära võimusuhe," lisas lavastaja.

Lihtsamaks tegi Leeni Linnale lavastuse sisse mineku see, et ta ise on elukutselt filmirežissöör.

Autor Katariina Libe, lavastaja Leeni Linna, kunstnik Elo Elmers, helikunstnik Markus Andreas, valguskujundaja Kerdo Vainer, videokunstnik Andres Kluge, lavavõitlus Tanel Saar (VAT Teater). Osades Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Madis Mäeorg, Tiina Mälberg, Veroonika Rego või Maret Kongi ja Marion Tammet (külalisena).