Maike Lond: mind hakkas huvitama võimu üleandmine uuele põlvkonnale

Foto: Kim Noble
Kanuti Gildi Saalis esietendub Maike Londi uuslavastus "Mu ema varandus, üks lugu ja kolm ballaadi", kus hinnatud etenduskunstnik jagab lava oma pojaga. Londi sõnul hakkas teda huvitama võimust loobumine ja selle üleandmine uuele põlvkonnale.

Lavastus sai alguse lavastaja kirjast dramaturg Kim Noble'ile, kus ta hakkas lahti mõtestama väikesi saavutusi, mis omavad elus siiski olulist rolli. Maike poeg Lukas tõi siia aga oma pöörde. Londi sõnul hakkas teda huvitama võimust loobumine ja selle üleandmine uuele põlvkonnale.

"Mõned aastad tagasi tuli mõte, et võiks temaga koos midagi teha, sellepärast et erinevalt paljudest inimestest, kes ütlevad, et noored on hukas, nad ei tea midagi, ei seisa millegi eest ja on kogu aeg telefonides, leian mina, et on hoopis vastupidi, et nad teavad palju paremini igapäevast kaasaegset maailma. Mõtlesin, et mul on temalt palju õppida," ütles etenduskunstnik Maike Lond.

"Teile meeldib omavahel rääkida vaid sellest, mida teie peate oluliseks, aga see pole tõeline maailm. Te võite mõelda, et olete sallivad, aga tegelikult olete piiratud," ütleb Lukas Jansen etenduses.

Küsimusele, kas sellest stseenist võib lugeda välja manifesti, vastas Jansen, et tal on konkreetselt probleeme sellega, kuidas teater on ehitatud, milline see keskkond on ja millised on need inimesed, kes seal käivad. "Aga kahjuks neile probleemidele pole lahendust, ma olen seda arutanud teiste inimestega, aga need on lihtsalt asjad, mis häirivad mind ja jäävadki häirima," tõdes Jansen.

Maike Londi sõnul on tegemist elava etendusega, mis tähendab, et etendused ka erinevad.

Etendust "Mu ema varandus, üks lugu ja kolm ballaadi" mängitakse Kanuti Gildi Saalis kuus korda. Esimesed kolm etendust, mis toimuvad oktoobrikuus, on inglise dramaturgi tõttu inglise keeles. Detsembris toimuvad etendused eesti keeles.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

