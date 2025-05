Von Krahli lavale jõuab Liisa Saaremäeli uuslavastus "Monoliit Estonia"

Uue lavastusega soovib Saaremäel sulgeda kõrvad arvamusliidrite üldtunnustatud jutule ja uurib tegevusliidritele omaseid vahetumaid ja vastuolulisemaid impulsse – nii isiklikke kui ühiskonnast laenatud.

"Meid huvitab, mis on rühmitus, selts, klubi; mis meid paneb otsima neid kollektiive, kuhu kuuluda ja seeläbi üksteist ning ümbritsevat mõjutada. Kuigi meil on alati endale teadaolevalt kõige paremad kavatsused, ei tähenda see, et need kavatsused alati ümbritsevale kasu toovad," selgitas Saaremäel.

Lavastuse keskmes on neljaliikmeline rühmitus, kes teeb lõputult ülekomplitseeritud ettevalmistusi millekski väga oluliseks. Missioonid on detailsuseni läbi mõeldud ning eelnevalt läbi mängitud. Plaan A kõrval on nii plaan B kui plaan C. Taktikaline varustus, kamuflaaž ja diversioonid. Nad tegutsevad reeglite vahel ja sageli nii, et neist ei jää märkigi.

Monoliit Estonia materjali on loonud ja astuvad laval üles Markus Andreas Auling, Karl Birnbaum, Herman Pihlak ja Edgar Vunš, kes kuude kaupa häid, paremaid, kuid ka kaheldavaid tegusid tehes omal viisil maailma on muutnud. Lavale luuakse mitmetasandline mänguline ruum, kus publikul on võimalik laval toimuvale nii kaasa elada kui ka seda küsimuse alla seada.

Herman Pihlaki sõnul saavad lavastuse prooviperioodis fiktiivsus ja reaalsus üheks. "Avastasime, kui suurt potentsiaali kannab endas ettevalmistus millekski, mis ei pruugi isegi realiseeruda. See haakub tugevalt praegu maailmas toimuvaga – koondutakse, treenitakse, valmistatakse hetkeks, mil juhtub see, mida elavalt ette kujutatakse," rääkis Pihlak.

"Monoliit Estonia" valmib Von Krahli Teatri ja elektron.art koostöös ning lavastust toetab Eesti Kultuurkapital. Lavastaja on Liisa Saaremäel, kunstnik Urmas Lüüs, helilooja Hendrik Kaljujärv, dramaturg Maike Lond. Videokujunduse loob Tom Tristan Kidron ja valguskujunduse autor on Sasha Mirson.