"Uperpalli" autor: kaks erinevat loomingulist kollektiivi pandi kokku

Noorsooteatri koguperelavastus "Uperpall" lähtub ideest, et kõik head asjad maailmas on ümmargused. Lavastuse üks autoritest Päär Pärenson tutvustas, kuidas etendus loodi ning mis seal täpsemalt juhtuma hakkab.

"Pallid on väga huvitavad tegelased laval, kui hakkavad laval omasoodu radu käima," lausus Zuga tantsija ja autor Päär Pärenson. "Pall on ettearvamatu, ta on lapselik ja tore," lisas Eesti Noorsooteatri näitleja Maria Ehrenberg.

Lisaks suurele hulgale värvilistele pallidele on etenduses laval ka Zuga ühendatud tantsijad ning Noorsooteatri näitlejad. "Tegemist on kahe erineva loomingulise kollektiivi kokkupanekuga. Meil ei ole olnud ühte lavastajat, vaid lavastajaid on olnud vähemalt viis, tegelikult lausa rohkem," tõdes Pärenson, et nõu võeti kuulda paljudelt lavastajatelt.

"Siin ongi täiesti esmakordne kogemus, et on viis lavastajat / .../ kes ei ole otseselt klassikalise teatri taustaga," sõnas Ehrenberg. "Hästi huvitav on vaadata, kuidas liikujad ja lavastajad mõtlevad hoopis teistmoodi," lisas ta.