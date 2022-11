Eesti Noorsooteatris esietendub koguperelavastus "Uperpall"

Zuga ühendatud tantsijad toovad Eesti Noorsooteatris 4. detsembril lavale koguperelavastuse "Uperpall"– loo pallidega ja pallidest ehk sellest, et kuitahes uperpallis asjad ka ei oleks, saab need alati teistpidi põrkama panna.

"Idee sai alguse küsimusest, miks me alati üksteisest aru ei saa ja muidugi meie mänguvahenditest - pallidest. Pallid on ju mängimiseks loodud, kuigi vahel tekib meie lavastuses ka küsimus, kas mängime meie palliga või pall meiega," rääkis üks lavastajatest Tiina Mölder.

Laval on kunstnik Illimar Vihmari ja valguskunstnik Targo Miilimaa loodud keskkonnas hulgaliselt erinevast materjalist palle ning lavastust ehitati üles omavahel vesteldes, vaieldes ning pallidega mängides ja kujundeid luues. Dramaturg Piret Jaaksi sõnul on lavastusprotsess olnud ideed silmas pidades väga orgaaniline, sest lavastus jutustab läbirääkimistest ja üksteisega arvestamisest – seda aga proovis kogu aeg tehtigi.

Jaaks märkis, et ei tasu karta pakkuda lastele ka nii-öelda abstraktse liikumise, visuaali ja heli hetki, milleks Lauri Dag Tüüri helikujundus on loonud tundliku maailma. "Lapse fantaasia on nii lahti, ta läheb mänguga kaasa või loob sinna vahele oma mängu või oma mõtte," ütles Jaaks.

Eesti Noorsooteatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on teater koostööd Zuga ühendatud tantsijatega mitu aastat oodanud. "Mu meelest on see tõesti väga omanäoline sündmus, kus kaks väga erinevat noorele vaatajale suunatud kollektiivi on leidnud ühisosa ja proovisaali kokku tulnud," lausus Rajas.

Autorid Zuga ühendatud tantsijad Ajjar Ausma, Helen Reitsnik, Kärt Tõnisson, Päär Pärenson, Tiina Mölder ning Piret Jaaks, kes on ka dramaturg, lavastus Zuga ühendatud tantsijad, kunstnik Illimar Vihmar, helilooja Lauri-Dag Tüür, valguskunstnik Targo Miilimaa.

Mängivad ja tantsivad Zuga ühendatud tantsijad ning Noorsooteatri näitlejad Jevgeni Moissejenko, Kaisa Selde, Laura Kukk, Mait Joorits ja Maria Ehrenberg.