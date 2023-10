Mait Agu preemia pälvisid Priit Raud ja koreograafiatudeng Roosmarii Sarapuu

TLÜ BFM koreograafia õppekavade kuraator Oksana Tralla ütles, et laureaate valides arvestasid nad nii nende panuse kui mitmekülgsusega. "Kuna viimastel aastatel lähtume aina kindlamini "kogenud" ja "uustulnuka" põhimõttest, siis on alati suur rõõm kahe põlvkonna tegijate kokku viimisest ja loominguliste eesmärkide kõrvutamisest. Eriline hea meel on ka selle üle, et sellel korral õnnestus ka žanrimääratluse piiridest väljuda, sest lõpuks tants on tants ning ajame kõik ju tegelikult ühte asja."

Koreograafia õppekava vilistlaste, kogenud tegijate, kategoorias sai sel aastal laureaadiks Kanuti Gildi SAALi juht Priit Raud. Raud on õpetanud 1991. aastal tantsujuhi ja kultuuritöötaja erialal Tallinna Pedagoogilise Instituudi, olles siis Mait Agu tudeng. Priit Raud on andnud suure panuse Eesti tantsukunsti arengusse, nii korraldades festivale, kutsudes välisesinejaid kui ka Eesti koreograafe ja tantsijaid välisfestivalidele pakkudes.

Teine laureaat, TLÜ BFM-i koreograafia õppekava neljanda kursuse üliõpilane Roosmarii Sarapuu on olnud eeskujulik õppetöös ning otsinguline loomingus. Sarapuu on osalenud rahvusvahelises projektis BodySoundDivision, Made in Estonia maratonil, Jõela lavastuses "Giselle", kuulub aktiivselt oma loomingulist teekonna otsivasse rühmitusse KOOSSEIS jm.

Sarapuu sõnas, et plaanib sügisel edasi õppida ja preemiaks saadud stipendium saab seemneks, et tulevasi õpinguid rahastada.

1999. aastal loodud tantsupreemia eesmärk on toetada andekaid tudengeid ning tantsuloojaid ning see antakse üliõpilasele, vilistlasele või loomingulisele kollektiivile, kes on silma paistnud loomingulise või teoreetilise tööga, olnud edukas ja aktiivne õppetöös ning võtnud osa erinevatest tantsualastest projektidest.

Varasemad laureaadid on Janek Savolainen, Külli Roosna, Maria Uppin-Sarv, Helena Pihel, Sveta Grigorjeva, Elo Unt. Tänavu aastal anti preemia välja 25. korda.