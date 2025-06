Tantsupeo vahetekstide autor Laura Võigemast: tekstid kujunesid välja piirkondade iseomadest

Milline roll on tantsupeo vahetekstidel ning mis sõnumit need kannavad?

Vahetekstid juhatavad sisse uue liigi. Need on otsekui visiitkaardid või hoopis pilguheited igale piirkonnale sel hetkel, kui ta saab kutse tulla suguvõsa kokkutulekule. Kuna tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimanni kontseptsioon nägi sel korral ette, et rühmad on jagatud liikidesse piirkondade kaupa ja piirkonnaliikides tantsivad koos eri vanuses tantsijad, siis selitasime kunstilise meeskonnaga protsessi alguses välja, et tegu võiks olla suguvõsa kokkutulekuga, mida laulu- ja tantsupidu kõige laiemas mõttes ehk ongi. Ja väga ilus oli sealt edasi otsida ja ühes liigijuhtidega koguda, mis on just selle ja tolle piirkonna iseomad, kõige armsamad ja omasemad jooned. Neist piirkondade iseomadest vahetekstid välja kujunesidki. Mõneski mõttes on neis tantsupeo tekstides iga piirkond justnagu omanäoline karakter, üks tegelaskuju sellest suurelt suguvõsa kokkutulekult.

Mida võtsid tekstide koostamisel arvesse?

Pidi jälgima, et üks metafoor teisele päris kanna peale ei astuks, aga siis kohati jälle tundus, et vahest võiks mõnes kohas nimme selliseid kuhjatisi tekitada. Kõige keerukam on sageli ikka kärpimine… tekstid olid alguses loodud justkui iseendale, meie iseomade määratlemiseks, et liikide iseloomudest sotti saada ja nõnda olid nad ka pisut pikemad. Pärast tuli see tuum tekstitulva vahelt välja lõigata, nii et stiil ja mekk päris kaduma ei läheks ja loomulikult tuli arvestada ka videotega, mis ühes vahetekstidega tantsupidu liigendavad.

Kas on mõni tekstikatke, mis on sulle eriti südamelähedane?

Kuivõrd iga tekst keskendub ühele justkui inimeseks saanud Eesti piirkonnale, siis on üht teistest väga raske esile tõsta. Võiks ju arvata, et vahest on armsam tekst, mis puudutab paika, mida ise kodusemaks pean? Ent kui juba nii mõelda, siis olen ise mitu põlve Pealinnast, kaugemate juurtega Põhjarannikult, ise juuri ajanud Läänerannikule, abiellunud Keskpõrandale, elanud nii Tartu-Voores kui ka Sakalas, veetnud unustamatult armsaid aegu Pärnumaal ning Kagukandis ja paaril eluperioodil ka Üleilma pilguga eemalt Eestile vaadanud. Usun et paljud tunnevad, et me kodumaa on isegi nii väike, et neid piirkondi, millega kuidagi seost ei ole, on keeruline leida. Meil tuleb hoida selle väikese kodumaa igat kanti. Aga kui üks pisike lause siiski välja tuua, siis Sakala teksti lõpetab mõte: "Eks ole vahel kena kulutada kuus minutit kauem, et iga ruum saaks nende lahkudes pisut ilusam, kui ta enne oli." Üks imetlust vääriv inimene ütles kunagi, et see on miski, mille järgi tema toimetab ja minu meelest on tervislik mõelda, et kui igaüks meist oma ruumi kas otse või kaudselt ilusamaks püüab seada, on kõigi elu etem.

Mida loodad, et publik tekstidest kaasa võtab?

Loodetavasti kujunevad vahetekstid koos videoga lavastuse loomulikuks osaks. Ehk tekib mõnel kuulajal kõrvalpilk oma perekonnale-suguvõsale – millistest tegelastest see koosneb, kellel on mis roll täita ja kuidas need aja jooksul muutunud on. Mul on väga suur ja kokkuhoidev perekond, ent aeg-ajalt avastan siiski, et võtan oma lähedasi ja ka nende voorusi omal moel iseenesestmõistetavana. Aga alati tuleb miskipärast välja, et kõigis on palju rohkem kihte, kui oskame meeles pidada. Oleme ikkagi inimesed! Ehk kutsuvad need vahetekstid mõttes taas tutvuma enda kõige lähedasemate inimestega, vaatama neile otsa värske pilguga ja lubama neil endid üllatada.

Millised olid loomeprotsessi suurimad väljakutsed, aga ka põnevamad hetked?

Kuna tantsupeo protsess on minu jaoks esmakordne, siis on põnevaid hetki tõesti palju. Ühtlasi loodan, et kõige põnevamad on alles ees. Üks suur väljakutse oli kindlasti tekste videoga kokku sulatada. Näiteks tuli kaaluda, kuidas pildi jutustatud lugu ja helis kõlav tekst täpse tasakaalu leiaksid, nii et ei määriks võid või peale ega jääks teisalt liiga salapäraseks, mis kaader mis sõnaga dialoogi astub.

Mainisid, et oled esmakordselt seotud tantsupeoga, millised tunded sul selle osas on?

Olen tõesti esmakordselt tantsupeo rattas ja see on olnud suur silmaringi avardaja. Tunnistan ausalt, et ma pole kunagi tantsupeo trallis isegi tantsijana osalenud, nii et suur osa tantsusõnavarast, legendaarsete tantsude pealkirjadest ja Kalevi Keskstaadioni märgilistest asukohtadest oli minu jaoks nagu salakeel. Praegu võib öelda, et olen veidi keeletunde saanud ja selge see, et parimatelt. Imetlen väga neid liigijuhte ja assistente, kellel on tarkust just liikumiskeeles kõnelda ja mängida.

Ootan juba südamevärinal, kuidas tantsupeoliste tallad Kalevi Keskväljakule kogunevad. Ma olen südamest tänulik selle võimaluse eest tantsupeo protsessi nii lähedalt näha ja sisse kiigata meisterlike tantsujuhtide tantsu- ja kujundikeele maailma.