Sander Joone valmiv film "Jänesejuus" võitis Cannes'is publikupreemia

"Sander Joon on ennast juba varem tõestanud režissöörina, kes suudab samaaegselt võluda nii filmi-industry't kui publikut ja mul on nii hea meel, et publik ka uue looga kaasa läks," sõnas Joone produtsent Aurelia Aasa (AAA Creative). "Kõik esitletud projektid olid väga tugevad ja mitmekihilised ning see, et rahvusvaheline filmitööstus juba praegu filmis potentsiaali näeb, annab jõudu edasi liikuda ja enda visioonile kindlaks jääda," lisas Aasa, selgitades, et "Jänesejuus" on hetkel arenduses, tootmisesse soovitakse minna sügisel.

Joon, kelle kümneid auhindu võitnud "Sierra" jõudis teiste seas Oscarite lühilisti, on uut projekti arendanud Rootsis, AiR Småland residentuuris. "Proovin iga filmiga liikuda uues, veel avastamata suunas," ütles Joon. "Hetkel töös oleva filmiga soovin olla autorina mänguline ning piirangutevaba, tundub, et see läheb korda ka publikule," sõnas ta.

"Olen ammutanud inspiratsiooni Rootsi linnas ringi hüppavatest jänestest, Leonhard Lapinist, Pipi Pikksukast ja arhitektuurist, pildistades üles hooned nii Eestis kui Rootsis, et need hiljem animatsiooni universumisse üle kanda," kirjeldas Joon. Uue animakomöödia peategelane on arhitekt, kelle habe muutub jäneseks ja põgeneb.

Focus Wip on üks Cannes Short Film Corner| Rendez-vous Industry programmidest, kus rahvusvaheliselt nime teinud lühifilmiautorid esitlevad uusi filme. Kokku esitleti Focus WiP raames kuut valmivat lühifilmi, lisaks Sander Joonele osales programmis ka Madli Lääne filmiga "Unetute ööde laul".