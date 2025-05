Eesti paviljon pälvis Cannes'i filmiturul rahvusvahelise tunnustuse

Eesti Filmi Instituudi poolt hallatava paviljoni kujunduse autor ja teostaja on disainiagentuur Full of Junk Design, mille taga seisavad kolm Viljandi päritolu loovisikut: Pille-Riin Lillepalu, Liisa Lilienthal ja Gerda Sülla.

Žürii hinnangul suutis paviljon oskuslikult peegeldada Eesti loodust, ühendades metsiku metsa ja rahuliku mere harmoonia looduslike materjalide ja naturaalsete toonide kaudu.

"Me olime väga positiivselt üllatunud, kui kandidatuurist ja tunnustusest teada saime, sest sageli jäävad sellised loometööd avaliku tähelepanuta. Kuid kõige olulisem on meile tegelikult Eesti paviljoni puhul see, et oleme saanud ka kliendi poolt väga sooja ja innustava tagasiside. Ülesanne luua soe, hubane ja kutsuv keskkond sai ka meie enda meelest igati täidetud," rõõmustas Lillepalu, kelle sõnul oli põnev luua ja valmis toota kujundus, mis pidi nii kaugele sõitma.

Eesti paviljon Cannes'is Autor/allikas: Erlend Štaub

Pavilion Design Awardist võtsid osa 19 riigi paviljonid, peaauhind anti sel aastal Egiptusele, erimainimise pälvisid lisaks Eestile ka Iraagi ja Ühendkuningriigi paviljon. Eesti paviljon tõusis esile oma avara ja kutsuva kujundusega, mis suutis väikesele pinnale luua mõjusa ruumikogemuse. Samuti märgiti ära paviljonis valitsenud soe ja hubane vastuvõtt.