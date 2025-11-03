X!

Tuleval aastal jõuab vaatajate ette Andres Tenusaare uus nukufilm "Suur teine"

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Hetkel käimas on Andres Tenusaare uue nukufilmi "Suur teine" võtted, mis on järg tema mullu valminud sürreaalsele õudusloole "Väike teine".

Kui Andres Tenusaare eelmine, 2024. aastal valminud "Väike teine" rääkis ema mõtetest enne lapse sündi, siis hetkel Nukufilmis tootmises olevas "Suures teises" on kaksikud sündinud, kuid värskelt emaks saanud naine on segaduses, kui lapsed mängivad tema reaalsuse ja kujutluse piiril.

Režissööri sõnul oli tal algusest peale plaanis teha ka järg. "Visuaalne maailm on täpselt sama, selle taga on Eike Eplik, kes on filmi kunstnik ja kõik need objektid, mis ta on välja mõelnud, on ka filmis kasutust leidnud," ütles Tenusaar ja lisas, et üles on jäänud võtta veel 39 plaani 193-st. "Seega lõpp paistab."

Vaatamata sellele, et "Suure teise" juures katsetab Nukufilm esmakordselt, kuidas tehisintellekt võiks veidi ka filmi valmimise juures abiks olla, on endiselt väga suur roll ikkagi käsitööl. "Eike Eplik on skulptor, tema käest saame plastiinist voolitud tegelased, nendest tegelastest võtame kipsvormid, kuhu sisse ehitame animeeritavad karkassi ja valame silikooni," ütles nukumeister Paula Mauer.

"Suure teise" võtted lõpevad lähiajal, film jõuab vaatajate ette aga 2026. aastal.

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Tuleval aastal jõuab vaatajate ette Andres Tenusaare uus nukufilm "Suur teine"

