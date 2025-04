Priit Pärn pälvis Portugali animafestivalil 12. elutööpreemia

Pidulikul Monstra festivali lõputseremoonial andis preemia üle Eesti suursaadik Portugalis Moonika Kase ning auhinna puhul toodi esile, miks just Pärn nii erilist tunnustust väärt on:

"Eksimatu graafilise stiili, ekstsentrilise ja peene huumorimeele ning väga omapärase jutustamisviisiga Priit Pärn on end kogu oma karjääri jooksul kinnitanud ühe tunnustatuima kunstnikuna Eesti ja maailma animatsioonis. Tema uuenduslik looming on inspireerinud paljusid autoreid, aidates kaasa tegijakeskse identiteediga kinematograafia loomisele, mille kujundavad sürrealistlikud narratiivid, mis ühendavad sotsiaalse kriitikaga laetud musta huumorit ülimalt originaalse plastilise eksperimenteerimisega. Tunnustades tema erakordset panust animatsioonikunsti, annab Monstra festival uhkusega Priit Pärnale 2025. aasta karjääriauhinna."

"Meie kõik Eestis oleme kasvanud koos Priidu joonistustega. Läbi selle pärnaliku visuaalse keele mõistame me huumorit ja elu mitmekülgsust. Mul on suur au anda see Monstra festivali auhind Priidule,'' ütles suursaadik auhinda üle andes.

"See on küll täielik üllatus. Auhind tuli väga ootamatult, sest festivalil õnnestus saladust hoida kuni lõputseremooniani. Ma tänan teid, kallid sõbrad, ja tahan tervitada ning tänada kõiki neid, kellega ma olen läbi aastate koos filme teinud. Kui ma räägin filmitegemisest, siis ma ütlen alati automaatselt ''meie'', mitte ''mina tegin''. Nii et see auhind ei kuulu mitte ainult mulle," ütles Priit Pärn auhinda vastu võttes.

Festivali kunstiline juht Fernando Galrito lisas: ''Priit ei ole ainult animalegend, vaid ka meie festivali vana sõber. Sellel aastal tähistame me Monstra festivali 25. aastapäeva ja läbi kogu selle pika ja põneva teekonna on Priit, aga ka Olga, ja nende filmid olnud lahutamatu osa meie kunstilise animatsiooni kreedost."

Pärnade film ''Tuukrid vihmas'' võitis 2010. aastal nii Monstra Festivali Grand Prix' kui ka auhinna parima helikujunduse eest. Läbi aastate on Pärnad andnud meistriklasse erinevates Lissaboni ülikoolides. "Ka käesoleval aastal rääkisid nad Monstra publikule ja animaproffidele sellest, kuidas lähtudes konkreetsest stsenaariumist luua vajalikud innovatiivsed tehnoloogilised lahendused filmi visuaalil. 2018. aastal oli Priit Monstra festivali plakati ja stiili looja ning Olga tegi sama töö laste festivali Monstrinha jaoks," rõhutas Fernando Galrito veel.

Priit ja Olga Pärna viimane animatsioon "Luna Rossa" on sellest nädalast linastumas ka Eesti kinodes.