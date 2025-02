Aprillis jõuab kinodesse Priit ja Olga Pärna animafilm "Luna Rossa"

Eelmise aasta augustis Itaalias Conversanos rahvusvahelisel animafestivalil Imaginaria esilinastunud "Luna Rossa" jõudis esimest korda Eesti vaatajateni PÖFF Shortsi rahvusvahelise animavõistluse programmis. Aprillikuus jõuab muuhulgas ka Ungari ja Norra animafestivalidel võistelnud film Eesti kinolevisse.

2. veebruaril jagati Estonia kontserdisaalis toimunud pidulikul preemiaüritusel kultuurkapitali 2024. aasta- ja elutööpreemiaid. Pärnade "Luna Rossa" pälvis audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia parima animafilmi kategoorias.

"Seitsmest filmiprofessionaalist koosneva komisjoni otsus on meie filmile suureks tunnustuseks," ütles Olga Pärn. Möödunud aastal mitme elutööpreemiaga pärjatud Priit Pärn lisas, et filmi loomine on meeskonnatöö ning tänas südamest kõiki tiimi liikmeid, toetajaid ning rahastajaid.

Üle nelja aasta kestnud töö tulemusena jõuab "Luna Rossa" Eesti kinodesse 2025. aasta aprillis.