German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

Piret Krumm filmis "Teie teenistuses"
Maailma suurim filmiturg Marché du Film tunnustas German Golubi uut filmi "Teie teenistuses". Peagi valmiv linateos võitis ühe programmi "Goes to Cannes" kolmest auhinnast, mille pani välja Prantsuse voogedastusplatvorm Ciné+ OCS.

Auhinna suuruseks on 15 000 eurot. Cannes'i filmifestivalile viis Golubi järgmise filmi PÖFF. Tunnustuse pälvis ka teine PÖFF-i esitletud film, Hispaania režissööri Daniel Romero Bueno põnevusdraama "Tütred", mis pälvis filmistuudio ja -levitaja Sideral Cinema 10 000 euro suuruse preemia. See on esimene kord, kui Cannes'is on tunnustatud PÖFF-i projekte.

Kokku osales programmis "Goes to Cannes" 34 filmi, mis esindasid viit spetsiaalselt kutsutud filmifestivali ja kaht oma regiooni suurimat filmiturgu. Lisaks PÖFF-ile said võimaluse tutvustada oma projekte Tokyo, Rio de Janeiro, Adelaide'i ja esimest korda ka Nigeerias toimuv Aafrika filmifestival ning Hong Kong – Asia Film Financing Forum ja Ladina-Ameerika filmitööstust esindav Ventana Sur.

Programmi eesmärk on esitleda müügiagentidele, levitajatele ja festivalide programmikoostajatele noorte andekate autorite järeltootmises olevaid filmiprojekte, et sillutada neile teed rahvusvahelisele turule.

"Teie teenistuses" on "Meie Erika" autori German Golubi tragikomöödia Ida-Virumaal elavast patrullpolitseinikust Helenist, kelle lähedane paneb toime kuriteo. Naine peab valima, kas päästa iseennast, oma perekond või karjäär – ta otsustab päästa kõik.

Keeruliste moraalsete valikute ees seisvat Helenit kehastab Piret Krumm.

Järgmise aasta alguses kinodesse jõudev linateos valmib stuudios Stellar Film.

PÖFF viis tänavu Cannes'i viis filmi, lisaks "Teie teenistuses" ja "Tütardele" veel Eeva Mägi lavastatud dokumentaalfilmi "Mo Hunt", Luksemburgi režissööri Stephen Korytko musta komöödia "Surnud isa tüdruk" ja Hollandi režissööri Edson da Conceição draama "Kadunud poeg". Esitletavad filmid valiti välja rahvusvahelisel konkursil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

