Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

Linastus toimus täissaalile ning filmi juhatas sisse Cannes'i filmifestivali kunstiline juht Thierry Frémaux, kes rõhutas, et ajal, mil sõda Ukrainas jätkub juba neljandat aastat, on kino roll hoida alles inimeste lood ja kogemused, mida maailm ei tohi unustada.

Filmi lõppedes tänas publik režissööri ja meeskonda püsti seistes ligi kümneminutilise aplausiga. Režissöör Rostislav Kirpičenko tänas emotsionaalses sõnavõtus publikut sooja vastuvõtu eest ning rõhutas kogu rahvusvahelise meeskonna panust filmi valmimisel.

Linastusel viibis ka rahvusvaheliselt tuntud Ukraina filmirežissöör, kirjanik, aktivist ja Ukraina relvajõududes teeniv Oleh Sentsov.

"Vesna" režissöör ja stsenarist on Rostislav Kirpičenko, kes sündis Leedus, kasvas üles Ukrainas ning elab praegu Prantsusmaal. Tegemist on tema esimese täispika mängufilmiga.

Film räägib inimlikkusest ja väärikusest sõja tingimustes. Okupeeritud Ukrainas tegutsev noor preester riskib oma eluga, et tagada hukkunutele väärikas ärasaatmine ajal, mil isegi lein ja matmine on muutunud kontrolli ja vägivalla osaks.

Filmi Eesti-poolne kaasprodutsent on Vitali Sheremetiev tootmisfirmast ESSE House. Eesti poolt on ka filmi muusika, mille autor on Sten Sheripov, ning visuaalefektide eest hoolitses Heiki Luts (Frost FX). Filmi kõrvalosas mängib ka Ukraina sõjapõgenikuna Eestis viibiv lapsnäitleja Vadym Kochetov.

"Vesna" on valminud Leedu, Prantsusmaa ja Eesti koostöös ning selle peatootjad on Film Jam (Leedu), Matka Films (Prantsusmaa) ja Esse House (Eesti). Produtsendid on Stasys Baltakis (Film Jam) ja Helena Pokorny (Matka Films) ning kaasprodutsendid Vitali Sheremetiev, Oleksii Zhonik, Mariana Novikova ja Katerina Skrynska (Esse House), Marianne Lenoir ja Éric Lenoir (La Femme qui Aimait les Films, Prantsusmaa) ning Jonathan Lester ja Damien Favreau (Lester Film, Prantsusmaa).

Filmi stsenarist ja režissöör on Rostislav Kirpičenko, operaator Vilius Mačiulskis, kunstnik Iris Morlat, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Marius Blažys, monteerija Marie Vettese.

Filmi peaosades on Kęstutis Cicėnas, Valentin Novopolskij, Anastasiia Pustovit, Bartas Ždanovičius, Martynas Kukta, Šarūnas Datenis, Daumantas Ciunis, Viačeslav Lukjanov ja Jevgenija Gladij.

"Vesna" osales 2025. aastal PÖFFi ajal toimunud Baltic Eventi kaastootmisturul.

Filmi tootmist toetasid Leedu filmikeskus, Eesti Filmi Instituut, Centre National du Cinéma (CNC), Région Nouvelle-Aquitaine ja Leedu rahvusringhääling.

"Vesna" jõuab Eesti kinodesse 2026. aasta lõpus.