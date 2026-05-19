Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

Kodused tööülesanded tõstsid kratikisa, siis vaatasin filmi, millega seoses olen andnud vande, et sellest võib kõnelda alles ülehomme, ja siis sattusin absoluutselt ebaminulikult filmide asemel hoopis ühele peole, mis oli küll isiklikult ainulaadne kogemus. Nii et filme vaid üks, aga ka üks lahe kohtumine.

Christina Lindberg

Kui te olete filmihuviline ja ei tea, kes on Christina Lindberg, siis olete ilmselt hästi kasvatatud ja korralikud inimesed. Kui see nimi aga midagi ütleb, loen teid omade hulka. Ja ka neid, keda õnnestub siinkohal meelitada temaga tutvumise teele.

Lindberg oli 1970. aastate rootsi exploitation-filmi naisstaar, kellega tutvumisel võiks näiteks alustada filmist "Thriller. A Cruel Picture", kus Lindberg mängib tõeliselt feministlikku kangelast, silmaklapiga tüdrukut, kes on ülekohtu eest välja ladumas õiglast tasu närukaeltele.

Christina Lindberg filmis "Thriller: A Cruel Picture" Autor/allikas: Kaader filmist

Rootsi firma Klub Super 8 on avaldamas uuesti ta filmi "Exposed" ja nendega infot vahetades selgus, et neil on plaanis sügisel välja anda ka Kaljo Kiisa "Hullumeelsus" (!). Jutt läks juhuslikult Lindbergile ja mu hooletule küsimusele, kas ta on veel elus, anti vastuseks, et mitte ainult, vaid lausa Cannes'is. Kauplesin end muidugi audientsile.

Tahan lihtsalt jagada vaimustust inimesest, kes on tänaseks 75-aastane, aga kes on elav tõestus sellest, et vanus on vaid suvaline šiffer. Vaimustavalt aval ja asjalik inimene, kellel selline filmikarjäär seljataga, ja hiljem olnud kaudselt mu kolleeg, ehk ajakirjanikuna juhtinud aviatsiooniajakirja (!).

"Vastuoluline, et mind on tõmmanud enese paljastamise ja tunnustuse otsimise poole, aga samas on minu sees ka hirm inimeste ees, vastuhakk. Kummaline", ütleb ta temast tehtud dokis, mille pealkiri paneb iga põnevuseotsijat soovima seda näha: "Christina Lindberg: The Original Eyepatch Wearing Butt Kicking Movie Babe". Just, the OG, sest just temast on inspireeritud Daryl Hannah' silmaklapiga Elle Driver "Kill Billis". Mulle aga kinnitab ta midagi hoopis põnevamat: juulis seisavad ees tema osalusel valmiva uue õudusfilmi võtted.

Kõigi maade friigid, ühinegem.

Tundmatu

L'inconnue

Arthur Harari

Prantsusmaa

Põhivõistlusprogramm

Arthur Harari on pigem tuntud stsenaristina – võitis 2024 lausa parima originaalkäsikirja Oscari Justine Triet' "Kukkumise anatoomia" eest –, aga lavastab vahel ka ise filme. "Tundmatu" puhul jääb aga mulle tõesti mulje, et stsenarist-Harari on lavastaja-Hararil veidi eest ära kihutanud ja paberil hullumeelsete ulmeliste ideede vormistamisel pildikeelde jääb tulemus veidi tasapaksuks ning visuaalselt samaväärset kõrvale pakkuda ei õnnestu.

Sest idee on ju kreisi tõesti, või mis? Seksuaalselt leviva haiguse tulemusena vahetuvad sekspartnerite isiksused ja kehad. Aga mitte "Freaky Friday" stiilis ja üks ühele, vaid kehasid ja vaime on vahetunud minevikus juba rohkem ja kaardipakk sassis. Nii tekib kohati päris kummalisi olukordi, eriti, kui tekib lootus, et uuesti seksides võivad minad tagasi vahetuda.

"Tundmatu" Autor/allikas: Bathysphere / To Be Continued / Pathe Films / France 2 Cinema / Ascent Film / 2632-7197 Quebec Inc / Cannes

Mulle jääb natuke arusaamatuks, kas Hararil oli veiderdamise kõrval ka mingi muu plaan. Kui võrdlusse võtta pisut sarnane, aga täiesti fantastiline "It Follows", siis seal kõnetati sarnase motiiviga nooruse ebakindlust ja muudki.

Seega, pigem järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile. Lisaboonusena mainin ära, et David Zimmerman on Bob Dylani venna nimi. Võtke see info või jätke sinnapaika, sest sellega on seotud filmi viimane stseen, aga pole aimugi, millal Eestis seda kellelgi on võimalik endal kontrollida.

5 / 10