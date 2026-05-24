Cristian Mungiu võitis oma teise Kuldse Palmioksa filmiga "Fjord"
Cannes'i filmifestivali peaauhinna, Kuldse Palmioksa, võitis sel aastal Rumeenia režissöör Cristian Mungiu filmiga "Fjord." Mungiu jaoks on see juba teine Cannes'i filmifestivali peaauhind, esimene võit tuli 19 aastat tagasi.
Cristian Mungiu draama "Fjord", peaosades Sebastian Stan ja Renate Reinsve, võitis Cannes'i filmifestivalil parima filmi Kuldse Palmioksa, tehes Rumeenia stsenaristist ja režissöörist kümnenda filmitegija, kes on ihaldatud auhinna võitnud kaks korda. Teine võit tuli 19 aastat pärast oma esimest võitu filmiga "4 kuud, 3 nädalat ja 2 päeva".
"Fjord" räägib Rumeenia evangeelsete kristlaste perekonnast, kes satub lapse väärkohtlemise juhtumi tõttu vastuollu Norra sotsiaalsüsteemiga. Kuigi film oli võistlusprogrammi üks enim arutatud filme, olid kriitikud selle sisu ja sotsiaalpoliitilise teema tõttu ka lahkarvamusel.
Mungiu oli Palmioksa vastu võttes omal moel tagasihoidlik. "Kõik auhinnad sõltuvad kontekstist," ütles ta. "Auhind on imeline ja me tunneme end väga õnnelikuna, aga peame ootama kümme, isegi 20 aastat, et neid filme uuesti vaadata, ja ehk siis saame aru, millised neist olid tõeliselt head ja ajaproovile vastu pidasid," ütles Mungiu.
Auhind on ka suur edusamm filmi "Fjordi" USA levitajale Neonile, kes on nüüdseks pikendanud oma Kuldse Palmioksa võitude seeriat seitsmele aastale, alustades Oscari võitnud filmist "Parasiit" 2019. aastal.
Parima režissööri auhinda jagasid kaks vastandliku stiiliga ajaloolist visiooni. Poola režissööri Pawel Pawlikowski peenekoeline sõjajärgse Saksamaa kujutamine filmis "Fatherland" ja Hispaania duo Javier Calvo ja Javier Ambrossi stiliseeritud ja ajastuid hõlmav ood "The Black Ball" fašismi tõttu kaduma läinud kväär-eludele ja armastustele, mis on kirjutatud Federico Garcia Lorca luule prisma läbi.
Mõlemad näitlejaauhinnad läksid kahele kaasnäitlejale. Prantslanna Virginie Efira ja jaapanlanna Tao Okamoto jagasid parima naisnäitleja auhinda kaheosalise rolli eest Ryusuke Hamaguchi filmis "All of a Sudden".
Mõnevõrra üllatusena läks festivali parima debüütfilmi kategoorias Kuldne Kaamera Rwanda filmitegijale Marie Clémentine Dusabejambole südamliku debüütfilmi "Ben'Imana" eest.
VÕITJAD
Kuldne Palmioks: "Fjord,' Cristian Mungiu
Grand Prix: "Minotaur," Andrey Zvyagintsev
Žürii auhind: "The Dreamed Adventure," Valeska Grisebach
Parim režissöör: Javier Calva and Javier Ambrossi, "The Black Ball"; Pawel Pawlikowski, "Fatherland"
Parim naisnäitleja: Virginie Efira and Tao Okamoto, "All of a Sudden"
Parim meesnäitleja: Valentin Campagne and Emmanuel Macchia, "Coward"
Parim stsenaarium: Emmanuel Marre, "A Man of His Time"
Kuldne kaamera: "Ben'Imana," Marie Clémentine Dusabejambo
Lühifilmi Kuldne Palmioks: "For the Opponents," Federico Luis
Au Kuldne Palmioks: Peter Jackson; Barbra Streisand; John Travolta
Un certain regard ("Kõrvalpilk")
Un certain regard auhind: "Everytime," Sandra Wollner
Žürii auhind: "Elephants in the Fog" Abinash Bikram Shah
Eriline Žürii Prize: "Iron Boy," Louis Clichy
Parim naisnäitleja: Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira and Mariangel Villegas, "Forever Your Maternal Animal"
Parim meesnäitleja: Bradley Fiomona Dembeasset, "Congo Boy"
Europa Cinemas Label auhind parim Euroopa film: "Too Many Beasts," Sarah Arnold
SACD auhind parim Prantsuse film: "Shana," Shana Pinell
Publiku auhind: "I See Buildings Fall Like Lightning," Clio Barnard
Kuldne vanker: Claire Denis
Kriitikute nädal
Peaauhind: "La Gradiva," Marine Atlan
GAN fondi leviauhind: "A Girl Unknown," Zou Jing (Pyramide Distribution)
Tõusva tähe auhind: Aina Clotet, "Alive"
SACD auhind: Blerta Basholli and Nicole Borgeat, "Dua"
Canal+ lühifilmi auhind: "Vaterland or a Bule Named Yanto," Berthold Wahjudi
Discovery lühifilmi auhind: "Skinny Boots," Romain F. Dubois
Immersiivne võistlus
Parima kaasahaarava töö auhind: "Katábasis," Ugo Arsac
Eriline äramärkimine: "The Black Mirror Experience," David Bardos and Damià Ferràndiz
Cinéfondation auhinnad
Esimene preemia: "Laser-Cat," by" Lucas Acher (NYC, United States)
Teine preemia: "Silent Voices," Nadine Misong Jin (Columbia University, United States)
Kolmas preemia: (TIE) "Never Enough," Julius Lagoutte Larsen (La Fémis, France); "Growing Stones, Flying Papers," Roozbeh Gezerseh and Soraya Shamsi (Konrad Wolf Film University of Babelsberg, Germany)
Teised auhinnad
L'Oeil dokumentaalfilmide auhind: "Rehearsals for a Revolution," Pegah Ahangarani
Kuldse Silma žürii eriauhind: "Tin Castle," Alexander Murphy
Queer Palm: "Teenage Sex and Death at Camp Miasma," Jane Schoenbrun
Queer Palm Discovery auhind: "Flesh and Fuel," Pierre Le Gall
Queer Palm lühifilm: "Silent Voice," Nadine Misong Jin
FIPRESCI auhind (Competition): "Fjord," Cristian Mungiu
FIPRESCI auhind (Un Certain Regard): "Ben'Imana," Marie-Clementine Dusabejambo
FIPRESCI auhind (Parallel Sections): "A Girl Unknown," Jing Zou
Oikumeenilise žürii auhind: "Fjord," Cristian Mungiu
Cannes heliriba auhind: Evgueni and Sacha Galperine, "Minotaur"
François Chalais auhind: "Fjord," Cristian Mungiu
Citizenship Prize: "Fjord," Cristian Mungiu
AFCAE Art House Cinema auhind: "A Man of His Time," Emmanuel Marre
Prix du Cinéma Positif: "Coward," Lukas Dhont
Palm Dog: Yuri, "La Perra"
Palm Dog Special Mention: Lola, "I See Buildings Fall Like Lightning"
Trophée Chopard for Female Revelation of the Year: Odessa A'zion
Trophée Chopard for Male Revelation of the Year: Connor Swindells
Toimetaja: Annika Remmel
Allikas: Variety.com