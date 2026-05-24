Cristian Mungiu võitis oma teise Kuldse Palmioksa filmiga "Fjord"

Cristian Mungiu draama "Fjord", peaosades Sebastian Stan ja Renate Reinsve, võitis Cannes'i filmifestivalil parima filmi Kuldse Palmioksa, tehes Rumeenia stsenaristist ja režissöörist kümnenda filmitegija, kes on ihaldatud auhinna võitnud kaks korda. Teine võit tuli 19 aastat pärast oma esimest võitu filmiga "4 kuud, 3 nädalat ja 2 päeva".

"Fjord" räägib Rumeenia evangeelsete kristlaste perekonnast, kes satub lapse väärkohtlemise juhtumi tõttu vastuollu Norra sotsiaalsüsteemiga. Kuigi film oli võistlusprogrammi üks enim arutatud filme, olid kriitikud selle sisu ja sotsiaalpoliitilise teema tõttu ka lahkarvamusel.

Mungiu oli Palmioksa vastu võttes omal moel tagasihoidlik. "Kõik auhinnad sõltuvad kontekstist," ütles ta. "Auhind on imeline ja me tunneme end väga õnnelikuna, aga peame ootama kümme, isegi 20 aastat, et neid filme uuesti vaadata, ja ehk siis saame aru, millised neist olid tõeliselt head ja ajaproovile vastu pidasid," ütles Mungiu.

Auhind on ka suur edusamm filmi "Fjordi" USA levitajale Neonile, kes on nüüdseks pikendanud oma Kuldse Palmioksa võitude seeriat seitsmele aastale, alustades Oscari võitnud filmist "Parasiit" 2019. aastal.

Parima režissööri auhinda jagasid kaks vastandliku stiiliga ajaloolist visiooni. Poola režissööri Pawel Pawlikowski peenekoeline sõjajärgse Saksamaa kujutamine filmis "Fatherland" ja Hispaania duo Javier Calvo ja Javier Ambrossi stiliseeritud ja ajastuid hõlmav ood "The Black Ball" fašismi tõttu kaduma läinud kväär-eludele ja armastustele, mis on kirjutatud Federico Garcia Lorca luule prisma läbi.

Mõlemad näitlejaauhinnad läksid kahele kaasnäitlejale. Prantslanna Virginie Efira ja jaapanlanna Tao Okamoto jagasid parima naisnäitleja auhinda kaheosalise rolli eest Ryusuke Hamaguchi filmis "All of a Sudden".

Mõnevõrra üllatusena läks festivali parima debüütfilmi kategoorias Kuldne Kaamera Rwanda filmitegijale Marie Clémentine Dusabejambole südamliku debüütfilmi "Ben'Imana" eest.

VÕITJAD

Kuldne Palmioks: "Fjord,' Cristian Mungiu



Grand Prix: "Minotaur," Andrey Zvyagintsev



Žürii auhind: "The Dreamed Adventure," Valeska Grisebach



Parim režissöör: Javier Calva and Javier Ambrossi, "The Black Ball"; Pawel Pawlikowski, "Fatherland"

Parim naisnäitleja: Virginie Efira and Tao Okamoto, "All of a Sudden"

Parim meesnäitleja: Valentin Campagne and Emmanuel Macchia, "Coward"

Parim stsenaarium: Emmanuel Marre, "A Man of His Time"

Kuldne kaamera: "Ben'Imana," Marie Clémentine Dusabejambo

Lühifilmi Kuldne Palmioks: "For the Opponents," Federico Luis

Au Kuldne Palmioks: Peter Jackson; Barbra Streisand; John Travolta

Un certain regard ("Kõrvalpilk")

Un certain regard auhind: "Everytime," Sandra Wollner



Žürii auhind: "Elephants in the Fog" Abinash Bikram Shah

Eriline Žürii Prize: "Iron Boy," Louis Clichy

Parim naisnäitleja: Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira and Mariangel Villegas, "Forever Your Maternal Animal"

Parim meesnäitleja: Bradley Fiomona Dembeasset, "Congo Boy"

Europa Cinemas Label auhind parim Euroopa film: "Too Many Beasts," Sarah Arnold

SACD auhind parim Prantsuse film: "Shana," Shana Pinell

Publiku auhind: "I See Buildings Fall Like Lightning," Clio Barnard

Kuldne vanker: Claire Denis

Kriitikute nädal

Peaauhind: "La Gradiva," Marine Atlan

GAN fondi leviauhind: "A Girl Unknown," Zou Jing (Pyramide Distribution)

Tõusva tähe auhind: Aina Clotet, "Alive"

SACD auhind: Blerta Basholli and Nicole Borgeat, "Dua"

Canal+ lühifilmi auhind: "Vaterland or a Bule Named Yanto," Berthold Wahjudi

Discovery lühifilmi auhind: "Skinny Boots," Romain F. Dubois

Immersiivne võistlus

Parima kaasahaarava töö auhind: "Katábasis," Ugo Arsac

Eriline äramärkimine: "The Black Mirror Experience," David Bardos and Damià Ferràndiz

Cinéfondation auhinnad

Esimene preemia: "Laser-Cat," by" Lucas Acher (NYC, United States)

Teine preemia: "Silent Voices," Nadine Misong Jin (Columbia University, United States)

Kolmas preemia: (TIE) "Never Enough," Julius Lagoutte Larsen (La Fémis, France); "Growing Stones, Flying Papers," Roozbeh Gezerseh and Soraya Shamsi (Konrad Wolf Film University of Babelsberg, Germany)

Teised auhinnad

L'Oeil dokumentaalfilmide auhind: "Rehearsals for a Revolution," Pegah Ahangarani

Kuldse Silma žürii eriauhind: "Tin Castle," Alexander Murphy

Queer Palm: "Teenage Sex and Death at Camp Miasma," Jane Schoenbrun

Queer Palm Discovery auhind: "Flesh and Fuel," Pierre Le Gall

Queer Palm lühifilm: "Silent Voice," Nadine Misong Jin

FIPRESCI auhind (Competition): "Fjord," Cristian Mungiu

FIPRESCI auhind (Un Certain Regard): "Ben'Imana," Marie-Clementine Dusabejambo

FIPRESCI auhind (Parallel Sections): "A Girl Unknown," Jing Zou

Oikumeenilise žürii auhind: "Fjord," Cristian Mungiu

Cannes heliriba auhind: Evgueni and Sacha Galperine, "Minotaur"

François Chalais auhind: "Fjord," Cristian Mungiu

Citizenship Prize: "Fjord," Cristian Mungiu

AFCAE Art House Cinema auhind: "A Man of His Time," Emmanuel Marre

Prix du Cinéma Positif: "Coward," Lukas Dhont

Palm Dog: Yuri, "La Perra"

Palm Dog Special Mention: Lola, "I See Buildings Fall Like Lightning"

Trophée Chopard for Female Revelation of the Year: Odessa A'zion

Trophée Chopard for Male Revelation of the Year: Connor Swindells