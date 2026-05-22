X!

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

Film
"Ulja" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Tristan Priimäe Cannes'i päevikust leiab selle korral juba teise Quentin Dupiex' filmi seekordsel festivalil, Eesti kaastootmisel valminud linaloo "Ulja" ning Roger Cormani klassiku "Machine Gun Kelly".

Peapööritus
Le vertige
Quentin Dupieux
Prantsusmaa
Quinzaine des cinéastes

Nonii, Dupieux' teine tänavune film siis, esmamulje järgi veidi visandlikum ja ühe idee põhisem kui "Full Phil", aga .. ma ütleks taas, et ajaraiskamiseks ma tema asju nimetada küll ei raatsi, seda enam, et aega nõudis ta siinse standardi kohaselt häbitult vähe, vaid 67 minutit.

Algidee on jälle väga jabur ja naljakas. Ülikohmaka graafikaga videomängu stiilis animafilmis tuleb üks mees oma sõbra juurde ja räägib talle oma kahtlustest, et kogu maailm võib olla simulatsioon ja miski nende ümber pole päris. Ja juba ongi naljakas, kui mehed hakkavad enda ümber märkama tavapäraseid programmeerimisvigu, mis nende kahtlusi veelgi süvendavad.

"Peapööritus" Autor/allikas: Kaader filmist

Humoorikas ja pretensioonitu teos, mille ideed jäävad küll filmi teises pooles välja arendamata, aga ega Dupieux polegi kunagi suurem tervikumees olnud. Pigem selline, kes viskab tossupommi ukse vahelt sisse ja jookseb minema tulemust ära ootamata.

Aga meie järjest enam mängustuvas elukeskkonnas on sellel lähenemisel ka oma ajakajalisus. Nagu Platoni koopamüüt läbi Grand Theft Auto filtri.

7 / 10

Ulja
Viesturs Kairišs
Läti-Leedu-Eesti-Poola
Un certain regard

"Ulja" võib ehk olla esimene kunstiliselt õnnestunud kolme Balti riigi ühistöö. Maitse asi, kes soovib sellesse ritta lisada ka "Meie Erika", eriti nende kahe spordifilmi võrdluses, kuigi "Ulja" puhul rõhutab tiim ise, et tegu pole spordifilmiga, aga ma siiski sõnastaks pigem nii, et kindlasti tõesti mitte ainult spordifilmiga.

"Ulja" on biograafiline lugu naiskorvpallurist Uljana Semjonovast, kes kuulu järgi ei kaotanud oma karjääri jooksul ühtki matši ja kõrgus oma 2,13 meetrise pikkusega üle kõigi teiste mängijate. "Ulja" on läti näitleja Kārlis Arnolds Avotsi südameprojekt ning selle üheks tingimuseks oli algusest peale see, et ta saaks ise Uljat mängida. Riskantne ettevõtmine, mis tasub end küll täiesti ära – Avots kuvab selle kummalise gigantse olendi ebakindlust normaalsuuruses inimeste maailmas väga veenvalt. Selle alamkategooria auhinnad jagatakse homme, ja "Uljat" ei saa küll välistada mõnele filmiauhinnale jõudmast, aga ehk tõenäolisemalt võib žüriile silma jääda ja muljlet avaldada just näitlejatöö.

"Ulja" Autor/allikas: Kaader filmist

Poola poole pealt on filmitiimi tulnud tänavusel DocPointilgi külalisena väga huvitava meistriklassi andnud operaator Wojciech Staroń, kellelt küll ei saanudki siin küsitud, millega osad asjad on üles võetud. Ulja siseilma kujutatakse hägusa ja fookusest väljas mingisuguse obskuursemat sorti filmilindi moodi välja nägeva pildi läbi, mis annab filmi esimesest stseenist peale omanäolise visuaalse identiteedi.

Eesti poolt esindavad õige mitmed tegijad: stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman, muusika autor Puuluup, meik Liisi Põllumaa, heli Siim Škepast, produtsendid Ivo Felt ja Pille Rünk. Puuluubi muusika aitab muidu mustvalge filmi rasket mõju tublisti õhulisemaks muuta.

Lugu räägib vanausuliste külast pärit Ulja kasvamist naiseks ja korvpalluriks, kõigi olude kiuste, keset võõristusmerd. Lool on justkui kaks arengukaart ning on pisut irooniline, et kuigi see polevat spordifilm, on just ülimalt selge ja klaar jälgida Ulja kasvamist korvpalluriks – seda, kuidas ta enda keha järk-järgult tundma ja mängu vähem kartma õpib. Sport on ka tänuväärne filmiteema – kineetilisus = kinematograafilisus. Palju liikumist ja huvitavaid nurki on nii kaameratöö kui montaaži abil filmi kinni püütud.

"Ulja" Autor/allikas: Kaader filmist

Ulja teine kaar – tema kasvamine naiseks – on aga minu jaoks seevastu katkendlikum ja mitte igal sammul sama selgelt motiveeritud. Poisteasjad on kas keelatud või äparduvad mingil põhjusel, huulepulga kasutamine (eriti ilusti kujutatud läbi ikoonipeegelduse) on sümboolne naiselikkuse manifestatsioon, aga justkui ei päädi millegagi. Lõpuks ütlevad ka tiitrid seda, kui edukas korvpallur temast sai, aga me ei saa tegelikult täpselt aru, kas ta end ka naisena leidis või mitte. Huvitav oleks mõelda, et kangelasloo sees peidab end tegelikult väikesem ja varjatum läbikukkumise lugu – tagasilöök, millega Ulja pidi edasi elama kogu ülejäänud elu ja mida mingis mõttes ükski edu mänguplatsil kompenseerida ei suutnud.

Aga tulles tagasi üldise juurde: mul on lätlaste pärast tohutult hea meel ja nad on väga tublid, et nad on siia sellise korraliku filmiga välja jõudnud.

7 / 10

Machine Gun Kelly
Roger Corman
USA
1958
Cannes Classics

Klassikaosakonnast midagi vahele. Kuna tänavu on Roger Cormani 100. sünniaastapäev, siis ilmuvad tema tööd siin-seal tihemini lagedale, ka näiteks HÕFFil.

"Machine-Gun Kelly" on oma ajast täiesti ees peategelasega gängsterilugu. Kelly mõjub ka tänases kontekstis värskena: ta pole kindlasti kangelane, aga ka mitte antikangelane ega kurikael, vaid natuke kõike. Ta on lurjus, kes käitub inimestega halvasti ning kellel on krooniline surmahirm, mis avaldab end läbi selle, et Kelly näeb surma tähenduslikke märke enda ümber, mida ta tõlgendab halbade ennetena.

"Machine Gun Kelly" Autor/allikas: Kaader filmist

Kellyst märksa närusem on aga tema pruut Flo (Susan Cabot), kes on tõeline naiseliku salakavaluse koondkuju. Ja ega teisedki kurjategijad teevad endale kaasa elamise-tundmise üsna keeruliseks. Nagu Cormani filmides tihti on siin vaimukat dialoogi ja suurepäraseid one-liner'eid (mõni neist ka homeeriliselt ajuvaba).

Tõeliselt hea meelelahutus, mille žanripiiride tagant paistab aga ka keskmisest huvitavam karakteriloome. Flo ema on ka staar.

7 / 10

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:59

Galerii: muusikateadlane Tiia Järg saadeti Jaani kirkust viimsele teele

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

13:34

Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"

13:25

Radioheadi kitarristi värskel albumil lööb kaasa Tõnu Kõrvits koos Tallinna kammerorkestriga

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

11:53

Ansambel Soundslip avaldas albumi "Rejected Homeworks"

11:46

Kristjan Raua preemia pälvisid Videvik, Kask, Kekišev ja Külm

11:43

BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

10:10

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.05

Heidy Purga: vahel tundub, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud

21.05

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

11:43

BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

10:10

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

21.05

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

21.05

Cannes'i päevik #9: Andrei Zvjagintsevi "Minotaurosele" julgeks peavõitu lubada

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

20.05

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo