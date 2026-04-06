Eesti kinodesse jõuab parima animafilmi Oscari nominent "Väike Amelie"

Sel nädalal jõuab Eesti kinolevisse prantsuse režissööride Maïlys Vallade ja Liane-Cho Hani täispikk animatsioon "Väike Amelie" ("Amélie et la métaphysique des tubes"), mis oli tänavu nomineeritud ka parima animafilmi Oscarile.

Amélie on väike Belgia tüdruk, kes on sündinud Jaapanis. Tänu oma heale sõbrale Nishio-sanile on iga päev täis seiklusi, uusi avastusi ja rõõmsaid üllatusi. Tema sünnipäeval juhtub midagi, mis muudab tema maailma. Selles vanuses on kõik väga suur – nii õnn kui ka kurbus, ja Amélie õpib, et üksainus hetk võib muuta terve päeva, mõne mõtte või isegi kogu elu. See on lugu väikesest tüdrukust, kes avastab maailma kogu selle ilu, segaduse ja maagilise haprusega.

"Väike Amelia", mis põhineb kirjanik Amélie Nothombi samanimelisel romaanil, esilinastus möödunud aastal Cannes'i filmifestivalil ning võitis Annecy animafilmide festivalil publikuauhinna. Parima täispika animatsiooni Oscari kõrval oli "Väike Amelia" nomineeritud ka Kuldgloobustel ja Euroopa filmiauhindadel.

Eesti kinodesse jõuab "Väike Amelie" dubleerituna, häälnäitlejatena lõid kaasa Priit Öövel, Mattias Öövel, Merit Männiste, Kristiine Truu, Kristi Aule, Andrus Kasesalu jt.