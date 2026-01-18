Euroopa filmiauhindade jagamisel võidutses "Sentimentaalne väärtus"

Euroopa filmiauhind on Euroopa Filmiakadeemia filmiauhind, mida antakse välja alates 1988. aastast. Auhind on mõeldud stimuleerimaks Euroopa filmitegijaid ning see võidakse anda üksnes eurooplastele (Euroopa produtsendid, režissöörid ja näitlejad). Nominendid ja võitjad valis välja Euroopa filmiakadeemia, kuhu kuulub 4600 liiget üle Euroopa.

"Sentimentaalne väärtus" viis koju kuus auhinda: Euroopa film, Euroopa režissöör, Euroopa stsenarist, Euroopa meesosatäitja, Euroopa naisosatäitja ja Euroopa helilooja.

Lätlaste animatsioon "Dog of God" lõunanaabritele järjekordset auhinda ei toonud.

LAUREAADID

Euroopa film

"Afternoons of Solitude" (Hispaania, Prantsusmaa; režissöör Albert Serra)

"Arco" (Prantsusmaa; režissöör Ugo Bienvenu)

"Dog of God" (Läti, USA; režissöörid Raitis Ābele ja Lauris Ābele)

"Fiume O Morte!" (Horvaatia, Sloveenia, Itaalia; režissöör Igor Bezinović)

"It Was Just an Accident" (Prantsusmaa, Iraan, Luksemburg; režissöör Jafar Panahi)

"Little Amelie" (Prantsusmaa, režissöörid Maïlys Vallade ja Liane-Cho Han)

"Olivia and the Invisible Earthquake" (Hispaania, Ptantsusmaa, Belgi, Šveits ja Tšiili; režissöör Irene Iborra Rizo)

"Riefenstahl" (Saksamaa; režissöör Andres Veiel)

"Sentimental Value" (Norra, Prantsusmaa, Taani, Saksamaa, Rootsi; režissöör Joachim Trier)

"Sirat" (Hispaania, Prantsusmaa; režissöör Oliver Laxe)

"Songs of Slow Burning Earth" (Ukraina, Prantsusmaa, Taani, Rootsi; režissöör Olha Zhurba)

"Sound of Falling" (Saksamaa, režissöör Mascha Schilinski)

"Tales from the Magic Garden" (Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Prantsusmaa; režissöörid David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar ja Jean-Claude Rozec)

"The Voice of Hind Rajab" (Prantsusmaa, Tuneesia; režissöör Kaouther Ben Hania)

"With Hasan in Gaza" (Saksamaa; režissöör Kamal Aljafari)

Euroopa dokumentaalfilm

"Afternoons of Solitude" (Hispaania, Prantsusmaa; režissöör Albert Serra)

"Fiume O Morte!" (Horvaatia, Sloveenia, Itaalia; režissöör Igor Bezinović)

"Riefenstahl" (Saksamaa; režissöör Andres Veiel)

"Songs of Slow Burning Earth" (Ukraina, Prantsusmaa, Taani, Rootsi; režissöör Olha Zhurba)

"With Hasan in Gaza" (Saksamaa; režissöör Kamal Aljafari)

Euroopa animatsioon

"Arco" (Prantsusmaa; režissöör Ugo Bienvenu)

"Dog of God" (Läti, USA; režissöörid Raitis Ābele ja Lauris Ābele)

"Little Amelie" (Prantsusmaa, režissöörid Maïlys Vallade ja Liane-Cho Han)

"Olivia and the Invisible Earthquake" (Hispaania, Ptantsusmaa, Belgi, Šveits ja Tšiili; režissöör Irene Iborra Rizo)

"Tales from the Magic Garden" (Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Prantsusmaa; režissöörid David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar ja Jean-Claude Rozec)

Euroopa režissöör

Yorgos Lanthimos ("Bugonia")

Oliver Laxe ("Sirat")

Jafar Panahi ("It Was Just an Accident")

Mascha Schilinski ("Sound of Falling")

Joachim Trier ("Sentimental Value")

Euroopa naisnäitleja

Leonie Benesch ("Late Shift")

Valeria Bruni Tedeschi ("Duse")

Léa Drucker ("Case 137")

Vicky Krieps ("Love Me Tender)

Renate Reinsve ("Sentimental Value")

Euroopa meesnäitleja

Sergi López ("Sirat")

Mads Mikkelsen ("The Last Viking")

Toni Servillo ("La Grazia")

Stellan Skarsgård ("Sentimental Value")

Idan Weiss ("Franz")

Euroopa stsenarist

Santiago Fillol ja Oliver Laxe ("Sirat")

Jafar Panahi ("It Was Just an Accident")

Mascha Schilinski ja Louise Peter ("Sound of Falling")

Paolo Sorrentino ("La Grazia")

Eskil Vogt ja Joachim Trier ("Sentimental Value")

Euroopa avastus — Prix FIPRESCI

"Little Trouble Girls" (Sloveenia, Itaalia, Horvaatia, Serbia; režissöör Urška Djukić)

"My Father's Shadow" (Ühendkuningriik, Nigeeria; režissöör Akinola Davies jr)

"On Falling" (Ühendkuningriik, Portugal; režissöör Laura Carreira)

"One of Tgose Days When Hemme Dies" (Türgi, Saksamaa; režissöör Murat Fıratoğlu)

"Sauna" (Taani; režissöör Mathias Broe)

"Under th Grey Sky" (Poola, režissöör Mara Tamkovich)

Euroopa noore publiku auhind

"Arco" (Prantsusmaa; režissöör Ugo Bienvenu)

"I Accidentally Wrote a Book" (Ungari, Holland; režissöör Nóra Lakos)

"Siblings" (Itaalia; režissöör Greta Scarano)

Euroopa elutööauhind

Liv Ullmann

Euroopa saavutus maailmakinos

Alice Rohrwacher