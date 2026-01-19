Eesti kinodesse jõuab kuus Euroopa filmiauhinda võitnud "Sentimentaalne väärtus"

Sel nädalal jõuab Eesti kinolevisse Norra režissööri Joachim Trieri film "Sentimentaalne väärtus" ("Sentimental value"). Möödunud nädalavahetusel pälvis film Euroopa filmiauhindade jagamisel kuus auhinda ning see jõudis kategoorias Oscarite eelvalikusse.

Stellan Skarsgård kehastab "Sentimentaalses väärtuses" režissöör Gustav Borgi, kelle elus on alati töö olnud tähtsam kui suhe tütarde Nora (Renate Reinsve) ja Agnesega (Inga Ibsdotter Lilleaas). Kui Hollywoodi täht Rachel Kemp (Elle Fanning) avastab ühe retrospektiivi käigus Borgi teosed ja tema lavastajakäekirja armub, hakkavad nad koostööd tegema filmitegija perekonna jaoks erakordselt isikliku käsikirjaga, mis suudab pere üle pika aja taas teineteisele lähemale tuua.

Film on pälvinud rahvusvaheliselt sooja vastuvõtu. "Sentimentaalne väärtus" võitis mullu Cannes'i filmifestivalil grand prix', ning selle esilinastusel tunnustas publik teost 19-minutilise seisva aplausiga. Selle aasta Euroopa filmiauhindade jagamisel pälvis film kuus auhinda, sh parima Euroopa filmi. Lisaks on teos jõudnud kolmes kategoorias tänavuste Oscarite eelnimekirja.

Joachim Trier on rahvusvaheliselt tunnustatud Norra režissöör ja stsenarist, kelle filmid keskenduvad intiimsetele inimsuhetele ja kaasaegse inimese sisemistele vastuoludele. Rahvusvahelise tuntuse tõi talle Oslo triloogia, kuhu kuuluvad filmid "Kordus", "Oslo, 31. august" ja "Maailma halvim inimene".

Värske filmi peaosi kehastavad Renate Reinsve, kes pälvis Trieri eelmise filmi eest Cannes'i filmifestivalil parima naisnäitleja auhinna, ning Stellan Skarsgård, kes pälvis selle rolli eest ka Kuldgloobuse. Lisaks teevad filmis kaasa Inga Ibsdotter Lilleaas ning Elle Fanning.