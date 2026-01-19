X!

Eesti kinodesse jõuab kuus Euroopa filmiauhinda võitnud "Sentimentaalne väärtus"

Film
"Sentimentaalne väärtus" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Sel nädalal jõuab Eesti kinolevisse Norra režissööri Joachim Trieri film "Sentimentaalne väärtus" ("Sentimental value"). Möödunud nädalavahetusel pälvis film Euroopa filmiauhindade jagamisel kuus auhinda ning see jõudis kategoorias Oscarite eelvalikusse.

Stellan Skarsgård kehastab "Sentimentaalses väärtuses" režissöör Gustav Borgi, kelle elus on alati töö olnud tähtsam kui suhe tütarde Nora (Renate Reinsve) ja Agnesega (Inga Ibsdotter Lilleaas). Kui Hollywoodi täht Rachel Kemp (Elle Fanning) avastab ühe retrospektiivi käigus Borgi teosed ja tema lavastajakäekirja armub, hakkavad nad koostööd tegema filmitegija perekonna jaoks erakordselt isikliku käsikirjaga, mis suudab pere üle pika aja taas teineteisele lähemale tuua.

Film on pälvinud rahvusvaheliselt sooja vastuvõtu. "Sentimentaalne väärtus" võitis mullu Cannes'i filmifestivalil grand prix', ning selle esilinastusel tunnustas publik teost 19-minutilise seisva aplausiga. Selle aasta Euroopa filmiauhindade jagamisel pälvis film kuus auhinda, sh parima Euroopa filmi. Lisaks on teos jõudnud kolmes kategoorias tänavuste Oscarite eelnimekirja.

Joachim Trier on rahvusvaheliselt tunnustatud Norra režissöör ja stsenarist, kelle filmid keskenduvad intiimsetele inimsuhetele ja kaasaegse inimese sisemistele vastuoludele. Rahvusvahelise tuntuse tõi talle Oslo triloogia, kuhu kuuluvad filmid "Kordus", "Oslo, 31. august" ja "Maailma halvim inimene".

Värske filmi peaosi kehastavad Renate Reinsve, kes pälvis Trieri eelmise filmi eest Cannes'i filmifestivalil parima naisnäitleja auhinna, ning Stellan Skarsgård, kes pälvis selle rolli eest ka Kuldgloobuse. Lisaks teevad filmis kaasa Inga Ibsdotter Lilleaas ning Elle Fanning.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:40

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

15:30

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

15:11

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

14:43

Minu elu muutnud raamat | Aleksandr Popov "Roheline suits"

14:09

Teatritudengid toovad lavale Eesti aastal 2052

14:03

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

11:46

2026. aasta Tartu linnakirjanik on Indrek Hargla

11:46

Bianca Rantala valiti Soome jazz-orkestri UMO residentheliloojaks

11:29

Pildid: Kett galeriis avati Leedu tänavakunstniku näitus "Vaasektoomia"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:02

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

18.01

Tõru Kannimäe: "Fränk" näitas filmitegijatele, et ka noortele tasub filme teha

08:25

Keelesäuts. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel

11:46

2026. aasta Tartu linnakirjanik on Indrek Hargla

19.11

Urmas Eero Liiv: kogu filmigrupp käis mulle ajudele, et nad teavad, kuidas filme teha

18.01

Euroopa filmiauhindade jagamisel võidutses "Sentimentaalne väärtus"

18.01

Arvustus. Püstijalamuusikal nüüdisaja hedonistile

18.01

Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 92 kandidaati

14:03

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

11:07

Keelenupp. Las ma elaboreerin

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo