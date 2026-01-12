Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

Jacob Elordi, "The Narrow Road to the Deep North" Paul Giamatti, "Black Mirror" Stephen Graham, "Adolescence" Charlie Hunnam, "Monster: The Ed Gein Story" Jude Law, "Black Rabbit" Matthew Rhys, "The Beast in Me"

Claire Danes, "The Beast in Me" Rashida Jones, "Black Mirror" Amanda Seyfried, "Long Bright River" Sarah Snook, "All Her Fault" Michelle Williams, "Dying for Sex" Robin Wright, "The Girlfriend"

Adam Brody, "Nobody Wants This" Steve Martin, "Only Murders in the Building" Glen Powell, "Chad Powers" Seth Rogen, "The Studio" Martin Short, "Only Murders in the Building" Jeremy Allen White, "The Bear"

Kristen Bell, "Nobody Wants This" Ayo Edebiri, "The Bear" Selena Gomez, "Only Murders in the Building" Natasha Lyonne, "Poker Face" Jenna Ortega, "Wednesday" Jean Smart, "Hacks"

"Adolescence" "All Her Fault" "The Beast in Me" "Black Mirror" "Dying for Sex" "The Girlfriend"

"Abbott Elementary" "The Bear" "Hacks" "Nobody Wants This" "Only Murders in the Building" "The Studio"

Filmikunstiline ja kassahiti saavutus

"Dream as One" filmist "Avatar: Fire and Ash" "Golden" filmist "KPop Demon Hunters" "I Lied to You" filmist "Sinners" "No Place Like Home" filmist "Wicked: For Good" "The Girl in the Bubble" filmist "Wicked: For Good" "Train Dreams" filmist "Train Dreams"

Alexandre Desplat, "Frankenstein" Ludwig Göransson, "Sinners" Jonny Greenwood, "One Battle After Another" Max Richter, "Hamnet" Hans Zimmer, "F1"

Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You" Cynthia Erivo, "Wicked: For Good" Kate Hudson, "Song Sung Blue" Chase Infiniti, "One Battle After Another" Amanda Seyfried, "The Testament of Ann Lee" Emma Stone, "Bugonia"

Jessie Buckley, "Hamnet" Jennifer Lawrence, "Die My Love" Renate Reinsve, "Sentimental Value" Julia Roberts, "After the Hunt" Tessa Thompson, "Hedda" Eva Victor, "Sorry, Baby"

Kokku jagati auhindu 28 kategoorias. Esimest korda anti välja parima taskuhäälingu auhind. Lisaks tavapärastele filmi- ja telesarjade auhindadele pälvis Helen Mirren Cecil B. DeMille'i auhinna. Sarah Jessica Parkerile anti Carol Burnetti auhind.

Los Angeleses kuulutati välja Hollywoodi välisajakirjanike assotsiatsiooni filmipreemiate ehk Kuldgloobuste võitjad. Filmikategooriate peaauhinnad võitsid "One Battle After Another" ("Üks võitlus teise järel") ja "Hamnet", telesarjade seas jätkas võiduseeriat Netflixi sari "Adolescence".

