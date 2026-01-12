Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu
Los Angeleses kuulutati välja Hollywoodi välisajakirjanike assotsiatsiooni filmipreemiate ehk Kuldgloobuste võitjad. Filmikategooriate peaauhinnad võitsid "One Battle After Another" ("Üks võitlus teise järel") ja "Hamnet", telesarjade seas jätkas võiduseeriat Netflixi sari "Adolescence".
Kokku jagati auhindu 28 kategoorias. Esimest korda anti välja parima taskuhäälingu auhind. Lisaks tavapärastele filmi- ja telesarjade auhindadele pälvis Helen Mirren Cecil B. DeMille'i auhinna. Sarah Jessica Parkerile anti Carol Burnetti auhind.
Film
Parim draamafilm
"Frankenstein"
"Hamnet"
"It Was Just an Accident"
"The Secret Agent"
"Sentimental Value"
"Sinners"
Parim muusikal või komöödiafilm
"Blue Moon"
"Bugonia"
"Marty Supreme"
"No Other Choice"
"Nouvelle Vague"
"One Battle After Another"
Parim naisnäitleja draamafilmis
Jessie Buckley, "Hamnet"
Jennifer Lawrence, "Die My Love"
Renate Reinsve, "Sentimental Value"
Julia Roberts, "After the Hunt"
Tessa Thompson, "Hedda"
Eva Victor, "Sorry, Baby"
Parim meesnäitleja draamafilmis
Joel Edgerton, "Train Dreams"
Oscar Isaac, "Frankenstein"
Dwayne Johnson, "The Smashing Machine"
Michael B. Jordan, "Sinners"
Wagner Moura, "The Secret Agent"
Jeremy Allen White, "Springsteen: Deliver Me from Nowhere"
Parim naisnäitleja muusikalis või komöödias
Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"
Cynthia Erivo, "Wicked: For Good"
Kate Hudson, "Song Sung Blue"
Chase Infiniti, "One Battle After Another"
Amanda Seyfried, "The Testament of Ann Lee"
Emma Stone, "Bugonia"
Parim meesnäitleja muusikalis või komöödias
Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
George Clooney, "Jay Kelly"
Leonardo DiCaprio, "One Battle After Another"
Ethan Hawke, "Blue Moon"
Lee Byung-hun, "No Other Choice"
Jesse Plemons, "Bugonia"
Parim animafilm
"Arco"
"Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle"
"Elio"
"K-Pop Demon Hunters"
"Little Amélie"
"Zootopia 2"
Parim võõrkeelne film
"It Was Just an Accident"
"No Other Choice"
"The Secret Agent"
"Sentimental Value"
"Sirāt"
"The Voice of Hind Rajab"
Parim naiskõrvalosatäitja filmis
Emily Blunt, "The Smashing Machine"
Elle Fanning, "Sentimental Value"
Ariana Grande, "Wicked: For Good"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"
Amy Madigan, "Weapons"
Teyana Taylor, "One Battle After Another"
Parim meeskõrvalosatäitja filmis
Benicio del Toro, "One Battle After Another"
Jacob Elordi, "Frankenstein"
Paul Mescal, "Hamnet"
Sean Penn, "One Battle After Another"
Adam Sandler, "Jay Kelly"
Stellan Skarsgård, "Sentimental Value"
Parim filmirežissöör
Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"
Ryan Coogler, "Sinners"
Guillermo del Toro, "Frankenstein"
Jafar Panahi, "It Was Just an Accident"
Joachim Trier, "Sentimental Value"
Chloé Zhao, "Hamnet"
Parim filmistsenaarium
Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"
Ronald Bronstein, Josh Safdie, "Marty Supreme"
Ryan Coogler, "Sinners"
Jafar Panahi, "It Was Just an Accident"
Eskil Vogt, Joachim Trier, "Sentimental Value"
Chloé Zhao, Maggie O'Farrell, "Hamnet"
Parim originaalmuusika
Alexandre Desplat, "Frankenstein"
Ludwig Göransson, "Sinners"
Jonny Greenwood, "One Battle After Another"
Max Richter, "Hamnet"
Hans Zimmer, "F1"
Parim originaallaul
"Dream as One" filmist "Avatar: Fire and Ash"
"Golden" filmist "KPop Demon Hunters"
"I Lied to You" filmist "Sinners"
"No Place Like Home" filmist "Wicked: For Good"
"The Girl in the Bubble" filmist "Wicked: For Good"
"Train Dreams" filmist "Train Dreams"
Filmikunstiline ja kassahiti saavutus
"Avatar: Fire and Ash"
"F1"
"KPop Demon Hunters"
"Mission: Impossible – The Final Reckoning"
"Sinners"
"Weapons"
"Wicked: For Good"
"Zootopia 2"
Cecil B. DeMille'i auhind
Helen Mirren
Televisioon
Parim draamasari
"The Diplomat"
"The Pitt"
"Pluribus"
"Severance"
"Slow Horses"
"The White Lotus"
Parim muusikal või komöödiasari
"Abbott Elementary"
"The Bear"
"Hacks"
"Nobody Wants This"
"Only Murders in the Building"
"The Studio"
Parim lühisari
"Adolescence"
"All Her Fault"
"The Beast in Me"
"Black Mirror"
"Dying for Sex"
"The Girlfriend"
Parim naisnäitleja draamasarjas
Kathy Bates, "Matlock"
Britt Lower, "Severance"
Helen Mirren, "MobLand"
Bella Ramsey, "The Last of Us"
Keri Russell, "The Diplomat"
Rhea Seehorn, "Pluribus"
Parim meesnäitleja draamasarjas
Sterling K. Brown, "Paradise"
Diego Luna, "Andor"
Gary Oldman, "Slow Horses"
Mark Ruffalo, "Task"
Adam Scott, "Severance"
Noah Wyle, "The Pitt"
Parim naisnäitleja muusikalis või komöödiasarjas
Kristen Bell, "Nobody Wants This"
Ayo Edebiri, "The Bear"
Selena Gomez, "Only Murders in the Building"
Natasha Lyonne, "Poker Face"
Jenna Ortega, "Wednesday"
Jean Smart, "Hacks"
Parim meesnäitleja muusikalis või komöödias
Adam Brody, "Nobody Wants This"
Steve Martin, "Only Murders in the Building"
Glen Powell, "Chad Powers"
Seth Rogen, "The Studio"
Martin Short, "Only Murders in the Building"
Jeremy Allen White, "The Bear"
Parim naisnäitleja lühisarjas
Claire Danes, "The Beast in Me"
Rashida Jones, "Black Mirror"
Amanda Seyfried, "Long Bright River"
Sarah Snook, "All Her Fault"
Michelle Williams, "Dying for Sex"
Robin Wright, "The Girlfriend"
Parim meesnäitleja lühisarjas
Jacob Elordi, "The Narrow Road to the Deep North"
Paul Giamatti, "Black Mirror"
Stephen Graham, "Adolescence"
Charlie Hunnam, "Monster: The Ed Gein Story"
Jude Law, "Black Rabbit"
Matthew Rhys, "The Beast in Me"
Parim naiskõrvalosatäitja televisioonis
Carrie Coon, "The White Lotus"
Erin Doherty, "Adolescence"
Hannah Einbinder, "Hacks"
Catherine O'Hara, "The Studio"
Parker Posey, "The White Lotus"
Aimee Lou Wood, "The White Lotus"
Parim meeskõrvalosatäitja televisioonis
Owen Cooper, "Adolescence"
Billy Crudup, "The Morning Show"
Walton Goggins, "The White Lotus"
Jason Isaacs, "The White Lotus"
Tramell Tillman, "Severance"
Ashley Walters, "Adolescence"
Parim stand-up teleekraanil
Bill Maher, "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"
Brett Goldstein, "Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life"
Kevin Hart, "Kevin Hart: Acting My Age"
Kumail Nanjiani, "Kumail Nanjiani: Night Thoughts"
Ricky Gervais, "Ricky Gervais: Mortality"
Sarah Silverman, "Sarah Silverman: Postmortem"
Parim taskuhääling
"Armchair Expert With Dax Shepard"
"Call Her Daddy"
"Good Hang With Amy Poehler"
"The Mel Robbins Podcast"
"Smartless"
"Up First"
Carol Burnetti auhind
Sarah Jessica Parker
Auhinnad jagati välja 11. jaanuaril Beverly Hillsis Californias.
Toimetaja: Annika Remmel
Allikas: BBC