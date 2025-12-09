Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

Kokku jagatakse auhindu 28 kategoorias.

Telekategooriates kogus enim nomitatsioone "The White Lotus", mis püüab kuut auhinda. Sellele järgneb Netflixi lühisari "Adolescence" viie nominatsiooniga. Hulu komöödiasari "Only Murders in the Building" ja Apple TV "Severance", mis mullustel Emmydel domineerisid, said kumbki neli nominatsiooni.

Filmiarvestuses juhib põnevusfilm "One Battle After Another", mis kogus üheksa nominatsiooni. "Sentimental Value" sai kaheksa nominatsiooni, "Sinners" seitse, "Hamnet" kuus ning nii "Frankenstein" kui ka "Wicked: For Good" kogusid viis.

Lisaks tavapärastele filmi- ja telesarjade auhindadele pälvib Helen Mirren, kes on nomineeritud ka näitlejakategoorias sarja "Mobland" eest, Cecil B. DeMille'i auhinna. Sarah Jessica Parkerile antakse Carol Burnetti auhind.

Esimest korda antakse välja parima taskuhäälingu auhind.

Auhinnad jagatakse välja 11. jaanuaril Beverly Hillsis Californias.

Film

Parim draamafilm

"Frankenstein"

"Hamnet"

"It Was Just an Accident"

"The Secret Agent"

"Sentimental Value"

"Sinners"

Parim muusikal või komöödiafilm

"Blue Moon"

"Bugonia"

"Marty Supreme"

"No Other Choice"

"Nouvelle Vague"

"One Battle After Another"

Parim naisnäitleja draamafilmis

Jessie Buckley, "Hamnet"

Jennifer Lawrence, "Die My Love"

Renate Reinsve, "Sentimental Value"

Julia Roberts, "After the Hunt"

Tessa Thompson, "Hedda"

Eva Victor, "Sorry, Baby"

Parim meesnäitleja draamafilmis

Joel Edgerton, "Train Dreams"

Oscar Isaac, "Frankenstein"

Dwayne Johnson, "The Smashing Machine"

Michael B. Jordan, "Sinners"

Wagner Moura, "The Secret Agent"

Jeremy Allen White, "Springsteen: Deliver Me from Nowhere"

Parim naisnäitleja muusikalis või komöödias

Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"

Cynthia Erivo, "Wicked: For Good"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Chase Infiniti, "One Battle After Another"

Amanda Seyfried, "The Testament of Ann Lee"

Emma Stone, "Bugonia"

Parim meesnäitleja muusikalis või komöödias

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

George Clooney, "Jay Kelly"

Leonardo DiCaprio, "One Battle After Another"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Lee Byung-hun, "No Other Choice"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Parim animafilm

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle"

"Elio"

"K-Pop Demon Hunters"

"Little Amélie"

"Zootopia 2"

Parim võõrkeelne film

"It Was Just an Accident"

"No Other Choice"

"The Secret Agent"

"Sentimental Value"

"Sirāt"

"The Voice of Hind Rajab"

"Sentimentaalne väärtus" Autor/allikas: Kasper Tuxen / Cannes

Parim naiskõrvalosatäitja filmis

Emily Blunt, "The Smashing Machine"

Elle Fanning, "Sentimental Value"

Ariana Grande, "Wicked: For Good"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"

Amy Madigan, "Weapons"

Teyana Taylor, "One Battle After Another"

Parim meeskõrvalosatäitja filmis

Benicio del Toro, "One Battle After Another"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Sean Penn, "One Battle After Another"

Adam Sandler, "Jay Kelly"

Stellan Skarsgård, "Sentimental Value"

Parim filmirežissöör

Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"

Ryan Coogler, "Sinners"

Guillermo del Toro, "Frankenstein"

Jafar Panahi, "It Was Just an Accident"

Joachim Trier, "Sentimental Value"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Parim filmistsenaarium

Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"

Ronald Bronstein, Josh Safdie, "Marty Supreme"

Ryan Coogler, "Sinners"

Jafar Panahi, "It Was Just an Accident"

Eskil Vogt, Joachim Trier, "Sentimental Value"

Chloé Zhao, Maggie O'Farrell, "Hamnet"

Parim originaalmuusika

Alexandre Desplat, "Frankenstein"

Ludwig Göransson, "Sinners"

Jonny Greenwood, "One Battle After Another"

Max Richter, "Hamnet"

Hans Zimmer, "F1"

"Hamnet" Autor/allikas: Focu Features LLC / kaader filmist

Parim originaallaul

"Dream as One" filmist "Avatar: Fire and Ash"

"Golden" filmist "KPop Demon Hunters"

"I Lied to You" filmist "Sinners"

"No Place Like Home" filmist "Wicked: For Good"

"The Girl in the Bubble" filmist "Wicked: For Good"

"Train Dreams" filmist "Train Dreams"

Filmikunstiline ja kassahiti saavutus

"Avatar: Fire and Ash"

"F1"

"KPop Demon Hunters"

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

"Sinners"

"Weapons"

"Wicked: For Good"

"Zootopia 2"

Cecil B. DeMille'i auhind

Helen Mirren

Televisioon

Parim draamasari

"The Diplomat"

"The Pitt"

"Pluribus"

"Severance"

"Slow Horses"

"The White Lotus"

Parim muusikal või komöödiasari

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Nobody Wants This"

"Only Murders in the Building"

"The Studio"

Parim lühisari

"Adolescence"

"All Her Fault"

"The Beast in Me"

"Black Mirror"

"Dying for Sex"

"The Girlfriend"

Netflixi sari "Adolescence" Autor/allikas: Netflix

Parim naisnäitleja draamasarjas

Kathy Bates, "Matlock"

Britt Lower, "Severance"

Helen Mirren, "MobLand"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "The Diplomat"

Rhea Seehorn, "Pluribus"

Parim meesnäitleja draamasarjas

Sterling K. Brown, "Paradise"

Diego Luna, "Andor"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Mark Ruffalo, "Task"

Adam Scott, "Severance"

Noah Wyle, "The Pitt"

Parim naisnäitleja muusikalis või komöödiasarjas

Kristen Bell, "Nobody Wants This"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Jenna Ortega, "Wednesday"

Jean Smart, "Hacks"

Parim meesnäitleja muusikalis või komöödias

Adam Brody, "Nobody Wants This"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Glen Powell, "Chad Powers"

Seth Rogen, "The Studio"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Parim naisnäitleja lühisarjas

Claire Danes, "The Beast in Me"

Rashida Jones, "Black Mirror"

Amanda Seyfried, "Long Bright River"

Sarah Snook, "All Her Fault"

Michelle Williams, "Dying for Sex"

Robin Wright, "The Girlfriend"

Parim meesnäitleja lühisarjas

Jacob Elordi, "The Narrow Road to the Deep North"

Paul Giamatti, "Black Mirror"

Stephen Graham, "Adolescence"

Charlie Hunnam, "Monster: The Ed Gein Story"

Jude Law, "Black Rabbit"

Matthew Rhys, "The Beast in Me"

Parim naiskõrvalosatäitja televisioonis

Carrie Coon, "The White Lotus"

Erin Doherty, "Adolescence"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Catherine O'Hara, "The Studio"

Parker Posey, "The White Lotus"

Aimee Lou Wood, "The White Lotus"

"The White Lotus" Autor/allikas: Fabio Lovino/HBO

Parim meeskõrvalosatäitja televisioonis

Owen Cooper, "Adolescence"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Walton Goggins, "The White Lotus"

Jason Isaacs, "The White Lotus"

Tramell Tillman, "Severance"

Ashley Walters, "Adolescence"

Parim stand-up teleekraanil

Bill Maher, "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"

Brett Goldstein, "Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life"

Kevin Hart, "Kevin Hart: Acting My Age"

Kumail Nanjiani, "Kumail Nanjiani: Night Thoughts"

Ricky Gervais, "Ricky Gervais: Mortality"

Sarah Silverman, "Sarah Silverman: Postmortem"

Parim taskuhääling

"Armchair Expert With Dax Shepard"

"Call Her Daddy"

"Good Hang With Amy Poehler"

"The Mel Robbins Podcast"

"Smartless"

"Up First"

Carol Burnetti auhind

Sarah Jessica Parker