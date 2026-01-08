Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

Ameerika ekraaninäitlejate ametiühingu auhinnad on alates sellest aastast ümber nimetatud Actor Awardsiks. Pärast enam kui 30 aastat kasutusel olnud nimetust soovib SAG-AFTRA sellega rõhutada auhindade keskset ideed – näitlejatööd ennast –, mitte institutsiooni nime.

Kõige rohkem nominatsioone – kokku seitse – pälvis film "Üks võitlus teise järe" ("One Battle After Another"). Õudusfilm "Patused" ("Sinners"), mis kogus viis nominatsiooni.

Telekategooriates kordasid edu sarjad "Severance", "The Bear", "Abbott Elementary" ja "Hacks". Uute tulijatena pälvisid tähelepanu sarjad "The Pitt" ja "The Studio".

Actor Awards toimub 1. märtsil ning galat kantakse üle Netflixis. Õhtujuhti pole veel välja kuulutatud, kuid korraldajad on kinnitanud, et SAG-AFTRA kõrgeima tunnustuse, elutöö auhinna, saab tänavu Harrison Ford.

Film

Parim näitetrupp

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"Sinners"





Parim meesnäitleja peaosas

Timothée Chalamet – "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio – "One Battle After Another"

Ethan Hawke – "Blue Moon"

Michael B. Jordan – "Sinners"

Jesse Plemons – "Bugonia"

Parim naisnäitleja peaosas

Jessie Buckley – "Hamnet"

Rose Byrne – "If I Had Legs I'd Kick You"

Kate Hudson – "Song Sung Blue"

Chase Infiniti – "One Battle After Another"

Emma Stone – "Bugonia"

Parim meesnäitleja kõrvalosas

Miles Caton – "Sinners"

Benicio del Toro – "One Battle After Another"

Jacob Elordi – "Frankenstein"

Paul Mescal – "Hamnet"

Sean Penn – "One Battle After Another"

Parim naisnäitleja kõrvalosas

Odessa A'zion – "Marty Supreme"

Ariana Grande – "Wicked: For Good"

Amy Madigan – "Weapons"

Wunmi Mosaku – "Sinners"

Teyana Taylor – "One Battle After Another"

Parim kaskadööritöö

"F1"

"Frankenstein"

"Mission: Impossible — The Final Reckoning"

"One Battle After Another"

"Sinners"

Televisioon

Parim meesnäitleja telefilmis või lühisarjas

Jason Bateman – "Black Rabbit"

Owen Cooper – "Adolescence"

Stephen Graham – "Adolescence"

Charlie Hunnam – "Monster: The Ed Gein Story"

Matthew Rhys – "The Beast in Me"

Parim naisnäitleja telefilmis või lühisarjas

Claire Danes – "The Beast in Me"

Erin Doherty – "Adolescence"

Sarah Snook – "All Her Fault"

Christine Tremarco – "Adolescence"

Michelle Williams – "Dying for Sex"

Parim meesnäitleja draamasarjas

Sterling K. Brown – "Paradise"

Billy Crudup – "The Morning Show"

Walton Goggins – "The White Lotus"

Gary Oldman – "Slow Horses"

Noah Wyle – "The Pitt"

Parim naisnäitleja draamasarjas

Britt Lower – "Severance"

Parker Posey – "The White Lotus"

Keri Russell – "The Diplomat"

Rhea Seehorn – "Pluribus"

Aimee Lou Wood – "The White Lotus"

Parim meesnäitleja komöödiasarjas

Ike Barinholtz – "The Studio"

Adam Brody – "Nobody Wants This"

Ted Danson – "A Man on the Inside"

Seth Rogen – "The Studio"

Martin Short – "Only Murders in the Building"

Parim naisnäitleja komöödiasarjas

Kathryn Hahn – "The Studio"

Catherine O'Hara – "The Studio"

Jenna Ortega – "Wednesday"

Jean Smart – "Hacks"

Kristen Wiig – "Palm Royale"

Parim näitetrupp draamasarjas

"The Diplomat"

"Landman"

"The Pitt"

"Severance"

"The White Lotus"

Parim näitetrupp komöödiasarjas

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"The Studio"

Parim kaskadööritöö telesarjas