Emmydel võidutses Apple'i satiirisari "The Studio"
15. septembril jagati Los Angeleses 77. korda Emmy auhindu. Suurima võitjana lahkus Apple'i toodetud satiiriline "The Studio", mille lõpptulemuseks jäi 13 auhinda.
Lisaks üheksale nädala esimeses pooles toimunud Creative Arts Emmyde tseremoonialt võidetud auhinnale napsas "The Studio" pühapäeva õhtul karikad parima komöödiasarja, parima meespeaosatäitja komöödiasarjas ja parima režissööritöö komöödiasarjas kategooriates.
Sinna juurde veel auhind parima komöödiasarja stsenaariumi eest ning "The Studiost" sai Emmyde edukaim komöödiasari. "The Studio" autor, režissöör (koos Evan Goldbergiga) ja peaosatäitja Seth Rogen korjas kokku kolm indviduaalset auhinda, mis on samuti ühe tseremooniaõhtu parima tulemuse kordamine.
Möödunud aastate tseremooniatel suuri tulemusi teinud "The Bear" jäi tänavu olulisematest auhindadest ilma.
Parimaks draamasarjaks kuulutati HBO Maxi arstisari "The Pitt", mille esimene hooaeg jõudis vaatajateni selle aasta varakevadel. EMO arstide töö tõid ekraanile kunagised "Kiirabihaigla" tegijad. Kokku võitis "The Pitt" viis auhinda.
"The Pitti" suurim konkurent, Apple'i "Severance" viis koju auhinnad parima draamasarja naispeaosatäitja ja meeskõrvalosatäitja kategooriates. Kogu saak jäi tänavustel Emmydel kaheksale auhinnale 27 nominatsioonist.
Komöödiasarja naispeaosatäitja auhinna viis koju Jean Smart oma rolli eest sarja "Hacks" neljandas hooajas.
Lühisarjade kategooriates võidutses Netflixi toodetud "Adolescence" kaheksa auhinnaga. Kuus neist tulid just pühapäeva õhtul Los Angeleses, sealhulgas parim lühisari ning parim meespeaosatäitja, meeskõrvalosatäitja ning naiskõrvalosatäitja lühisarjas.
Nädala alguses Creative Arts Emmydel ka Eestile Emmy toonud "The Penguin" võitis pühapäeva õhtul parima lühisarja naispeaosatäitja kategoorias.
Parim draamasari
"Andor"
"The Diplomat"
"The Last of Us"
"Paradise"
"The Pitt"
"Severance"
"Slow Horses"
"The White Lotus"
Parim komöödisari
"Abbott Elementary"
"The Bear"
"Hacks"
"Nobody Wants This"
"Only Murders in the Building"
"Shrinking"
"The Studio"
"What We Do in the Shadows"
Parim lühi- või antoloogiasari
"Adolescence"
"Black Mirror"
"Dying for Sex"
"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"
"The Penguin"
Parim meespeaosatäitja draamasarjas
Sterling K. Brown, "Paradise"
Gary Oldman, "Slow Horses"
Pedro Pascal, "The Last of Us"
Adam Scott, "Severance"
Noah Wyle, "The Pitt"
Parim naispeaosatäitja draamasarjas
Kathy Bates, "Matlock"
Sharon Horgan, "Bad Sisters"
Britt Lower, "Severance"
Bella Ramsey, "The Last of Us"
Keri Russell, "The Diplomat"
Parim meespeaosatäitja komöödiasarjas
Adam Brody, "Nobody Wants This"
Seth Rogen, "The Studio"
Jason Segel, "Shrinking"
Martin Short, "Only Murders in the Building"
Jeremy Allen White, "The Bear"
Parim naispeaosatäitja komöödiasarjas
Uzo Aduba, "The Residence"
Kristen Bell, "Nobody Wants This"
Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
Ayo Edebiri, "The Bear"
Jean Smart, "Hacks"
Parim meespeaosatäitja lühi- või antoloogiasarjas
Colin Farrell, "The Penguin"
Stephen Graham, "Adolescence"
Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent"
Brian Tyree Henry, "Dope Thief"
Cooper Koch, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"
Parim naispeaosatäitja lühi- või antoloogiasarjas
Cate Blanchett, "Disclaimer"
Meghann Fahy, "Sirens"
Rashida Jones, "Black Mirror"
Cristin Milioti, "The Penguin"
Michelle Williams, "Dying for Sex"
Parim naiskõrvalosatäitja draamasarjas
Patricia Arquette, "Severance"
Carrie Coon, "The White Lotus"
Katherine LaNasa, "The Pitt"
Julianne Nicholson, "Paradise"
Parker Posey, "The White Lotus"
Natasha Rothwell, "The White Lotus"
Aimee Lou Wood, "The White Lotus"
Parim meeskõrvalosatäitja draamasarjas
Zach Cherry, "Severance"
Walton Goggins, "The White Lotus"
Jason Isaacs, "The White Lotus"
James Marsden, "Paradise"
Sam Rockwell, "The White Lotus"
Tramell Tillman, "Severance"
John Turturro, "Severance"
Parim naiskõrvalosatäitja komöödiasarjas
Liza Colon-Zayas, "The Bear"
Hannah Einbinder, "Hacks"
Kathryn Hahn, "The Studio"
Janelle James, "Abbott Elementary"
Catherine O'Hara, "The Studio"
Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
Jessica Williams, "Shrinking"
Parim meeskõrvalosatäitja komöödiasarjas
Ike Barinholtz, "The Studio"
Colman Domingo, "The Four Seasons"
Harrison Ford, "Shrinking"
Jeff Hiller, "Somebody Somewhere"
Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"
Michael Urie, "Shrinking"
Bowen Yang, "Saturday Night Live"
Parim naiskõrvalosatäitja lühi- või antoloogiasarjas
Erin Doherty, "Adolescence"
Ruth Negga, "Presumed Innocent"
Chloe Sevigny, "Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story"
Jenny Slate, "Dying for Sex"
Christine Tremarco, "Adolescence"
Parim meeskõrvalosatäitja lühi- või antoloogiasarjas
Javier Bardem, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"
Bill Camp, "Presumed Innocent"
Owen Cooper, "Adolescence"
Rob Delaney, "Dying for Sex"
Peter Sarsgaard, "Presumed Innocent"
Ashley Walters, "Adolescence"
Kõikide võitjatega saab tutvuda siin.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor
Allikas: Variety