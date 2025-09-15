Emmydel võidutses Apple'i satiirisari "The Studio"

Kõikide võitjatega saab tutvuda siin .

Javier Bardem, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" Bill Camp, "Presumed Innocent" Owen Cooper, "Adolescence" Rob Delaney, "Dying for Sex" Peter Sarsgaard, "Presumed Innocent" Ashley Walters, "Adolescence"

Erin Doherty, "Adolescence" Ruth Negga, "Presumed Innocent" Chloe Sevigny, "Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story" Jenny Slate, "Dying for Sex" Christine Tremarco, "Adolescence"

Cate Blanchett, "Disclaimer" Meghann Fahy, "Sirens" Rashida Jones, "Black Mirror" Cristin Milioti, "The Penguin" Michelle Williams, "Dying for Sex"

Adam Brody, "Nobody Wants This" Seth Rogen, "The Studio" Jason Segel, "Shrinking" Martin Short, "Only Murders in the Building" Jeremy Allen White, "The Bear"

"Adolescence" "Black Mirror" "Dying for Sex" "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" "The Penguin"

"Abbott Elementary" "The Bear" "Hacks" "Nobody Wants This" "Only Murders in the Building" "Shrinking" "The Studio" "What We Do in the Shadows"

"The Pitti" suurim konkurent, Apple'i "Severance" viis koju auhinnad parima draamasarja naispeaosatäitja ja meeskõrvalosatäitja kategooriates. Kogu saak jäi tänavustel Emmydel kaheksale auhinnale 27 nominatsioonist.

Sinna juurde veel auhind parima komöödiasarja stsenaariumi eest ning "The Studiost" sai Emmyde edukaim komöödiasari. "The Studio" autor, režissöör (koos Evan Goldbergiga) ja peaosatäitja Seth Rogen korjas kokku kolm indviduaalset auhinda, mis on samuti ühe tseremooniaõhtu parima tulemuse kordamine.

Lisaks üheksale nädala esimeses pooles toimunud Creative Arts Emmyde tseremoonialt võidetud auhinnale napsas "The Studio" pühapäeva õhtul karikad parima komöödiasarja, parima meespeaosatäitja komöödiasarjas ja parima režissööritöö komöödiasarjas kategooriates.

