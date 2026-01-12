Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

12. jaanuarist kuni 10. märtsini linastuvad kinos Artis tänavu Lux filmiauhinnale kandideerivad filmid, kõik seansid on tasuta.

Sel aastal kandideerivad auhinnale viis filmi:

"Christy" (režissöör Brendan Canty, lirimaa, Ühendkuningriik)

"Kurt" (Deaf/Sorda, režissöör Eva Libertad, Hispaania)

"Lihtsalt üks õnnetus" (It Was Just an Accident / Yek tasadof-e sadeh, režissöör Jafar Panahi, Iraan, Prantsusmaa, Luksemburg)

"Armasta mind õrnalt" (Love Me Tender, režissöör Anna Cazenave Cambet, Prantsusmaa)

"Sentimentaalne väärtus" (Sentimental Value / Affeksjonsverdi, režissöör Joachim Trier, Norra, Prantsusmaa, Taani, Saksamaa, Rootsi)

Jaanuaris saab vaadata filme "Christy", "Kurt" ja "Lihtsalt üks õnnetus". "Armasta mind õrnalt" ja "Sentimentaalne väärtus" on Artise ekraanil märtsis.

Lisaks jõuavad kõik filmid kevade jooksul ka Tartu, Kuressaare ja Võru kinodesse.

Euroopa kinopubliku auhinda annavad igal aastal välja Euroopa Parlament ja Euroopa Filmiakadeemia koostöös Euroopa Komisjoni programmi "Loov Euroopa" allprogrammi MEDIA ja kinovõrgustikuga Europa Cinemas. Auhinna eesmärk on väärtustada Euroopa filme ning ärgitada vaatajaid mõtlema olulistele ühiskondlikele teemadele.

Möödunud aastal pälvis LUXi filmiauhinna Läti animatsioon "Vooluga kaasa".