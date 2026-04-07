"Svingerid 2" kogus avapäevadega Eesti kinodes üle 9000 külastuse
Möödunud nädalavahetusel jõudis kinodesse Tanel Ingi ja Andrejs Ēķise komöödia "Svingerid 2", mis kogus avapäevadega 9211 külastust.
Kinotabeli tipust leiab ka rahvusvaheliselt rekordeid purustanud filmi "Super Mario Galaktika Film", mis kogus avapäevadega 18 485 külastust.
Uue tulijana jõudis tabelisse ka Kristoffer Borgli "Hõissa, pulmad!", kogudes 3133 kinokülastust.
Eesti filmidest leiab tabelist veel German Golubi "Meie Erika" (kokku 63 582 külastust) ja Evar Anvelti "Midagi tõelist" (kokku 9177 külastust).
