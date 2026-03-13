X!

Eesti kinodesse jõudis parima animafilmi Oscarile nomineeritud "Arco"

Film
"Arco" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Sel nädalal jõudis Eesti kinolevisse prantsuse režissööri Ugo Bienvenue animatsioon "Arco", mis on nomineeritud ka täispika animatsiooni Oscarile.

Filmi keskmes on kümneaastane Arco, kes elab kauges tulevikus, aastal 2932. Seal elavad inimesed pilvedesse rajatud platvormidel ja reisivad ajas vikerkaarevärviliste lendülikondade abil. Kuna lapsed ei tohi enne 20. eluaastat ajarännakule minna, otsustab Arco salaja proovida õe varustusega minevikku lennata. Plaan läheb aga viltu ning poiss satub hoopis aastasse 2075, kus ta kohtub samavanuse tüdruku Irisega.

Möödunud aastal Cannes'i filmifestivalil esinastunud "Arco" võitis Euroopa filmiauhindadel parima animatsiooni auhinna ning Annecy rahvusvahelisel animafilmide festivalil parima täispika animatsiooni auhinna. "Arco" on režissöör Ugo Bienvenue täispikk debüüt.

Eesti kinodesse jõuab dubleeritud versioon, kus löövad kaasa Merit Männiste, Märten Männiste, Priit Öövel, Tarmo Hints, Kristiine Truu, Jana Kivi, Andrus Kasesalu jt.

Lisaks "Arcole" on parima täispika animatsiooni kategoorias nomineeritud praegugi Eesti kinolevis jooksev "Zootropolis 2" ning mullune Pixari animatsioon "Elio", samuti Netflixi eelmise aasta publikuhitt "KPop Demon Hunters". Aprilli alguses jõuab Eesti kinolevisse samas kategoorias nomineeritud animatsioon "Väike Amelie".

Toimetaja: Kaspar Viilup

