German Golubi järgmisest filmist "Teie teenistuses" ilmus esimene lühiklipp

Järgmise aasta alguses jõuab kinodesse "Meie Erika" režissööri German Golubi järgmine film "Teie teenistuses". Esimeses lühiklipist on näha, et ekraanile astub teiste seas ka räppar Gameboy Tetris.

Produtsent Evelin Penttilä sõnul on talvine ilm pakkunud täpselt sellist visuaalset keskkonda, millest filmi algfaasis unistati. "Filmivõtted on lõpusirgele jõudmas ning meil on juba võimalik jagada esimest õrritit, mis annab aimu filmi tragikoomilisest sisust ja meeleolust."

Filmi peaosatäitja on Piret Krumm, kõrvalosades Jan Ehrenberg, Nikolai Bentsler, Pavel Botšarov ja mitmed teised tuntud Eesti näitlejad.

Mängufilmi "Teie teenistuses" keskmes on Ida-Virumaal elav patrullpolitseinik Helen, kelle lähedane paneb toime kuriteo. Naine peab valima, kas päästa iseennast, pere või oma karjääri. Helen otsustab päästa kõik. Tegemist on karakteripõhise tragikomöödiaga, mis räägib kontrollist, usaldusest ning õhukesest piirist tõe ja enesepettuse vahel.

Filmi režissöör on German Golub, kes võitis tudengi-Oscari filmiga "Mu kallid laibad" ja kelle esimene täispikk mängufilm "Meie Erika" jookseb hetkel kinodes. Filmi stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis (Cannes Palme d'Or Grand Prix võitnud "Kupee nr 6"), operaator on Elen Lotman ja kunstnik Jaana Jüris. Filmi produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Tamm, filmistuudio Stellar Film. Kaastootjad on Melanie Blocksdorf ja Marcos Kantis Schiwago Filmist (Saksamaa) koostöös ZDF/ARTEga.

Film jõuab kinodesse 2027. aasta veebruaris.