"Meie Erika" kogus avanädalavahetusel üle 13 000 külastuse

Kodumaise kinotabeli esikoha haaras sel nädalal German Golubi debüütmängufilm "Meie Erika", mis kogus esimeste linastuspäevadega 13 018 külastust.

"Meie Erika" tegi sellega veel kaks kuud kestnud aasta teiseks kõige edukama avanädalavahetuse tulemuse. Võrdlemisi kaugel esikohal püsib "Täiuslikud võõrad" 21 025 külastusega. "Täiuslikud võõrad" püsib viiendal linastusnädalal kinotabeli kolmanda kohal 3513 külastusega.

Möödunud nädalal jõudis kinodesse ka Emerald Fennelli "Vihurimäe", mis tõi uue põlvkonna ette Emily Brontë samanimelise kirjandusteose. Filmi, mille peaosades astuvad üles Margot Robbie ja Jacob Elordi, käis avanädalavahetusel vaatamas 5911 inimest.

Uutest filmidest leiame esiseitsmest veel Chris Hemsworthiga peaosas krimipõneviku "Kuritöö kiirtee", mis tõi esimeste päevadega kinodesse 1700 vaatajat.

12. nädalat püsib tabelis kogupereanimatsioon "Zootropolis 2", mis on kokku toonud kinodesse üle 115 000 vaataja.