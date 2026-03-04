Katariina Aule "Leivalaul" valiti Tampere lühifilmifestivali programmi

2025. aastal valminud lühifilm "Leivalaul" on ajalooline õuduspõnevik, mille narratiiv mängib ka ootamatute fantaasiaelementidega. Lugu viib vaataja 19. sajandisse, mil perenaine Leida unistab regilaulu esilauljaks saamisest. Kui aga Leida lapsed söövad ühel päeval kogemata halvaks läinud leiba ning läbi nende suude kõlab poplaul tulevikust, peab ema seisma silmitsi küsimusega, kas kuuldud laul on õnnistus või needus.

"Generation XYZ" programm keskendub eri põlvkondade ja ajaperspektiivide dialoogile. Tänavu on sadade filmide seast programmi valitud vaid 20 teost 16 eri riigist. Režissöör Katariina Aule jaoks on see tagasipöördumine tuttavasse programmi, sest ka tema eelmine lühifilm "Heiki teisel pool" valiti 2023. aastal samasse Tampere filmifestivali programmi ning pälvis seal lausa žürii erimärkimise.

"Tampere filmifestival on lühifilmi kontekstis üks olulisemaid platvorme Euroopas ning sealne programm on alati olnud tähelepanelik vormiliste otsingute ja tugeva autoripositsiooni suhtes. Meil on hea meel, et "Leivalaul" on leidnud tee taolisesse keskkonda ning kohtub publikuga, kes hindab julget ideed ja täpset teostust," ütles produtsent Andreas Kask.

"On äärmiselt tore, et meie film jõuab programmi, mis keskendub just žanrifilmi piiride avardamisele, kuna "Leivalaul" lähtub küll ajaloolisest keskkonnast, ent kasutab žanrielemente, et tuua sellesse midagi ootamatut ja kaasaegset," lisas režissöör Katariina Aule. "Olen alati armastanud žanrifilme, sest need pakuvad võimalust põgeneda tavaelu probleemide eest. Omamoodi sobilikul kombel räägib ka meie film samast teemast — igatsusest millegi parema järele."

Filmi peaosades on Doris Tilk ja Ott Kartau. "Leivalaulu" stsenarist on Sven-Sander Paas, režissöör Katariina Aule, operaator Martin Venela, kunstnik Anneli Arusaar, kostüümikunstnik Mirjam Aasma, monteerija Patrick Antonjuk, helirežissöör Markus Andreas ning helilooja Robert Nikolajev. Tootmisjuht on Sissel-Maria Mägi ning produtsendid Andreas Kask ja Laura Raud. Lühifilmi tootja on Nafta Films.

Tampere filmifestival toimub 4. kuni 8. märtsini, "Leivalaulu" linastused leiavad aset 6. ja 7. märtsil. Festivalil toimub filmi Põhjamaade esilinastus, varasemalt on "Leivalaulu" valitud mitmetesse võistlus- ja eriprogrammidesse nii Euroopas kui USA-s.