Galerii: Florian Wahli silent disco Narva jõe promenaadil

Wahli kontsert toimub silent disco formaadis ehk kontsert jõuab kuulajateni läbi kõrvaklappide. Samal ajal kõlas klappides ka Postimehe peatoimetaja Sergei Metlevi, julgeolekueksperdi Meelis Oidsalu ja majandusspetsialisti Viljar Arakase live-kommentaar Jaanilinnas toimuvale kontserdile.

Rääkides "Ringvaatele" kontserdil kõlavast muusikast, sõnas Wahl, et on viimasel ajal olnud inspireeritud sõjast. "Ma ei tea, kas võib nii öelda. Ja ka Vene muusikast, ka nõukogudeaegsest elust ja muusikast. See on kuidagi haakunud nüüd praeguste projektidega. Tegin näiteks krokodill Gena sünnipäevalaulukese meloodia peale loo "Timofei Chalamei". Ja üks "Luikede järve" motiivil sissejuhatus "Pange luiged ekraanile" on ka," selgitas Wahl, kes pani vene keelde ka oma hiti "Mu vend on lesbi".

Kontserdi võtab üles režissöör ja produtsent Ken Saan. Eksperimendist valminud dokumentaalfilm jõuab suvel ETV ekraanile.