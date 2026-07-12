Galerii: Kikumu kolmandal päeval astus üles Peter Bjorn and John

Kolmanda festivalipäeva avasid kohalikud bändid. Pargilaval tegi pärastlõunal otsa lahti Valter Nõmme juhitud müraroki grupp Fuzzolini, bändimuusikat pehmemat külge pakkus nende järel Ans. Andur.

Siselavadel esinesid multidistsiplinaarsed Lisette-Marie Viilup ja Kristjan Kannukene, tantsumuusikat pakkus Djerro ehk Erkki Tero.

Lõpule jõudis ka Levila x Tegevusselts Laevukese aktsioonidest koosnev programm "Kes tahab saada presidendiks?". Kolmandal festivalipäeval leidis aset presidendidebatt Anna Pihliga, kus kandidaadid said rakendada eelmisel festivalipäeval toimunud meediakoolitusel omandatud teadmisi. Eksperimendist ja aktsioonidest valmib dokumentaalfilm.

Õhtupoolikul esines pargilaval Rootsi indie pop ansambel Peter Bjorn and John, siselaval pakkus vastukaalu Iirimaalt Jänedale jõudnud dream pop laulja-laulukirjutaja Maria Somerville. Live-programmi lõpetasid Night Tapes eesotsas Iiris Vesikuga ning Holy Motors.

Festivali viimasel päeval astuvad üles Panda Bear ja Sonic Boom, kelle teine ühine album ilmus kaks päeva enne esinemist Jänedal. Koos Taani kitarristi Teis Semeyga astub lavale pianist Kirke Karja, Londoni uuemat soul-jazz'i tutvustab Divine Earth. Pargilaval toimetab DJ-setiga ka Hollandist pärit tantsu- ja džässmuusika produtsent Martyn. Õhtu lõpetab legendaarne briti raadiohääl ja melomaan Gilles Peterson.