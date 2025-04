Galerii: Tartus avati regilaulu käsitlev installatsioon

Regilaulust ei tehta just tihti näitust, kuid audiovisuaalne kunstnik Rebeca Žukovitš koos pärimusmuusik Marion Selgalliga just seda oma installatsiooniga "Veri si veereb merena, arm si haiseb hallikunna" on teinud. Jakobi galeriis avatud näitus uurib hoole ja hüljatuse temaatikat.

Regilaulutüüpide "Tütarde tapja" ja "Tütar vette!" kaudu vaadeldakse naist kui vargsi üles kasvanud ja mitte-eelistatud tütart. Installatsioon loob dialoogi regilaulu ja kristliku traditsiooni vahel, kutsudes vaatajat mõtisklema selle üle, kuidas kajastuvad 1000-2000 aasta tagustes regilauludes poeglapsi eelistava kogukonna väärtused tänapäeva ühiskonnas.

Näitus on Rebeca Žukovitši diplomitöö Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audiovisuaalse loomingu erialal ja leiab aset Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festivali Commute7 raames, olles festivali esimene satelliitnäitus Tartus.

Näitust saadab publikuprogramm, kus on nii 16.04 kell 19 ema ja tütre ja üldse naiseks olemise temaatikat vaagivate regilaulude töötuba, mille erikülaliseks on Anna Hints. 19. aprillil toimub näituse lõpetamisel kunstnikuvestlus koos Annika Kupitsaga, kes on süvitsi uurinud regilaulutüüpe "Tütarde tapja" ja "Tütar vette!".

Näitus jääb avatuks 19. aprillini, 15. ja 17. aprilli õhtutel toimuvad näitusetuurid Rebeca Žukovitsi ja Marion Selgalli juhendamisel.