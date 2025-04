Anna Hintsi lühifilmid pälvisid neli rahvusvahelist auhinda

Hintsi ja Prakashi "Sannapäiv" võitis parima lühimängufilmi auhinna 29. Riia rahvusvahelisel filmifestivalil 2ANNAS, mis toimus 4.–10. aprillil. Rahvusvaheline žürii valis filmi võitjaks 24 Balti lühifilmide võistlusprogrammi valitud lühifilmi seast. Žürii selgitas, et Ilma liigsete sõnadeta, kuid väljendusrikaste žestide kaudu tabab film meisterlikult õrna tasakaalu mehelikkuse ja intiimsuse, traditsiooni ja muutumise vahel.

"Sannapäiv" on osalenud rohkem kui 60 filmifestivalil üle maailma, sealhulgas Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil, Clermont-Ferrandi lühifilmifestivalil ja PÖFFil. Film viib vaataja suitsusauna pimedasse ruumi koos meeste vaikse igatsuse ja habraste tunnetega.

EFTAle nomineeritud Anna Hintsi lühifilm "Pimeala" võitis kolm auhinda FIFOI filmifestivalil Réunioni saarel: parim lühifilm, noortežürii auhind ja Domini eriauhind filmile, mis pakub tulevikku suunatud vaatenurka.

FIFOI eesmärk on tõsta esile unikaalseid hääli maailma eri nurkadest, tuues nähtavale filmilood, mis muidu võivad jääda suurte festivalide varju. "See film resoneerub sügavalt maailmaga, kus elame, andes hääle miljonitele noortele tüdrukutele, keda on väärkoheldud ja ärakasutatud. See film on ühtaegu vaikne ja võimas hüüe nende eest, kelle lood on paljudele nähtamatud," kirjutas žürii.

"Pimeala" on senini võitnud auhindu mitmel rahvusvahelisel festivalil, sealhulgas PÖFF Shortsil, San Sebastiáni Inimõiguste filmifestivalil, Paris Courts Devant'l ja Marseille'i Music & Cinema festivalil. Samuti on filmi ostnud Prantsusmaa rahvustelekanal France 3.

Produtsentide Johanna Maria Paulsoni ja Evelin Penttilä sõnul on selline festivalide auhinnasadu väga suur au. "Nii "Sannapäiv" kui "Pimeala" on sündinud sügavalt usalduslikus koostöös Anna Hintsi ja Tushar Prakashiga. Meie koostöö sai alguse filmiga "Homme saabub paradiis", ning nende aastate jooksul on meie vahel kasvanud midagi väga erilist — loominguline usaldus, millest sünnivad filmid, mis on korraga jõulised ja õrnad. Oleme tohutult tänulikud, et need filmid on leidnud tee ka rahvusvahelise publiku ja žüriide südametesse ning jätkavad maailma vallutamist."