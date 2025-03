Anna Hintsi lühifilm "Pimeala" võitis Marseille'i filmifestivalil auhinna

Žüriid esindanud prantsuse helilooja Erwann Chandon tänas Anna Hintsi filmi eest, mis kannab endast sedavõrd võimsat sõnumit ja tugevaid emotsioone. ""Pimeala" viis meid pooldokumentalistlikule rännakule läbi ühe inimmõistuse meeleheite varjundi. Selle asemel, et lihtsalt näidata, lasi film meil tunda, ja seda tänu eriti mõjusale muusikakasutusele." Auhinna võtsid koha peal vastu filmi helilooja Ann Reimann ja prantsuse kaastootja Emilie Dubois.

Mängu- ja dokumentaalfilmi vahelisi piire kompava "Pimeala" heliloojal Ann Reimannil on siiras heameel Marseille'is pälvitud sooja vastuvõtu üle. "Tundus, et filmi teema puudutas publikut sügavalt – pärast seanssi tuldi tänama ning filmi ja filmimuusika kohta küsimusi küsima. See auhind on suur tunnustus kõikidele filmi tegijatele ning olen südamest tänulik, et sain koos nii inspireerivate ja toredate inimestega "Pimeala" sündi panustada."

"Pimeala" viib vaataja Delhi äärealadel asuvasse prügikorjajate kogukonda ning jutustades loo teismelisest tüdrukust Suryast, kes leiab fotokaamera, mis avab tüdruku silmad teda ümbristevate naiste väljarääkimata lugudele.

"Pimeala" režissöör-stsenarist on Anna Hints ning kaasstsenarist Tushar Prakash. Peategelast Suryat kehastab Umaiza, filmi operaatorid on Karan Thapliyal ja Erik Põllumaa, monteerija Marion Koppel, helirežissöör Gabriel Solis ning helilooja Ann Reimann.

Filmi esilinastus mullu Tampere lühifilmide festivali võistlusprogrammis, aasta lõpus võitis linateos ka PÖFF Shorts rahvusliku võistlusprogrammi ja päliv noortežürii auhinna San Sebastiáni Inimõiguste filmifestivalil.