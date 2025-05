Anna Hintsi järgmine film on inspireeritud rahvaluulest, armastusest, muusikast ja kehaõõvast

"Filmi keskmes on armastus, mis on vastuolus kultuuriliste ootuste ja eelarvamustega, soorollidega, teistsugususega ja ksenofoobiaga. Lugu antakse edasi läbi kehalise transformatsiooni metafoori, olulisel kohal on nii Lõuna-Eesti kui India folkloor ning muusika," tutvustas Hints.

Filmi toodab Stellar Film, produtsendid Evelin Penttilä ja Johanna Maria Paulson.

"Enda loomingulise teekonna praeguses punktis tunnen ma, et on teatud täispikad mängufilmid, mis igatsevad ilmavalgust näha. Kui produtsendid ja filmitööstus võivad mu ideid tõlgendada kui žanrite segu, siis mina näen žanri kui paindlikku anumat. Mitte midagi, millesse mahtuda, vaid mida ümber kujundada. Mida üks näeb õudusena, võib teine näha kui igapäevaelu osana. Kummitused ja vaimud ei hirmuta mind, kuna nad on olnud minu maailma osaks lapsepõlvest saadik," rääkis Hints.

Filmi stsenaarium sünnib koostöös Hintsi elukaaslase ning koostööpartneri Tushar Prakashiga. "Kirjutamine on üks filmitegemise olulisemaid, kuid tihtipeale ka alamakstumaid ja ebakindlamaid faase. See võib olla üksildane, frustreeriv ja täis nähtamatut tööd, mistõttu on hindamatu, kui sul on võimalus kirjutada kaaslaste ja produtsentidega, kes mõistavad selle protsessi tundlikkust," sõnas Hints.

Projekt on valitud juba Torino Film Labi stsenaariumi arendusprogrammi ning saanud tuge ka Eesti Filmi Instituudilt ja kultuurkapitalilt. Filmi toetab ka Tartu Filmifond.