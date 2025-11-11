ETV2-s teleesilinastub Anna Hintsi ja Tushar Prakashi auhinnatud "Sannapäiv"

"Sannapäiv" viib vaataja Vana-Võromaa suitsusauna pimedasse ja intiimsesse ruumi, koos meestega, kellel on seljataga pikk ning väsitav tööpäev. Saunakombestiku käigus hakkab meeste karmi pealispinna alt kumama vaevumärgatavat ja salajast igatsust läheduse järele.

2024. esilinastunud "Sannapäiv" on osalenud rohkem kui 60 filmifestivalil üle maailma, sealhulgas Cannes Critic's Weekil, Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil, Clermont-Ferrandi lühifilmifestivalil ja PÖFF-il. Film on võitnud auhindu nii Tšehhis kui ka Riias ja olnud nomineeritud Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aasta filmi auhinnale.

Linateose režissöörid on Anna Hints ja Tushar Prakash. Filmi peaosades mängivad Rasmus Kaljujärv ja Agur Seim. Linateose võttis üles Ants Tammik, kunstnikutöö tegi Inga Vares, filmi monteerija on Emeri Abel ning helirežissöör Tanel Kadalipp. Filmi produtsendid on Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä ning tootja Stellar Film.