X!

ETV2-s teleesilinastub Anna Hintsi ja Tushar Prakashi auhinnatud "Sannapäiv"

Film
"Sannapäiv" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Teisipäeval, 11. novembril kell 22 esilinastub ETV2-s Anna Hintsi ja Tushar Prakashi auhinnatud lühimängufilm "Sannapäiv".

"Sannapäiv" viib vaataja Vana-Võromaa suitsusauna pimedasse ja intiimsesse ruumi, koos meestega, kellel on seljataga pikk ning väsitav tööpäev. Saunakombestiku käigus hakkab meeste karmi pealispinna alt kumama vaevumärgatavat ja salajast igatsust läheduse järele.

2024. esilinastunud "Sannapäiv" on osalenud rohkem kui 60 filmifestivalil üle maailma, sealhulgas Cannes Critic's Weekil, Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil, Clermont-Ferrandi lühifilmifestivalil ja PÖFF-il. Film on võitnud auhindu nii Tšehhis kui ka Riias ja olnud nomineeritud Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aasta filmi auhinnale.

Linateose režissöörid on Anna Hints ja Tushar Prakash. Filmi peaosades mängivad Rasmus Kaljujärv ja Agur Seim. Linateose võttis üles Ants Tammik, kunstnikutöö tegi Inga Vares, filmi monteerija on Emeri Abel ning helirežissöör Tanel Kadalipp. Filmi produtsendid on Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä ning tootja Stellar Film.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:16

Emili Rohumaa avaldas lühialbumi "Mida veel"

14:18

ETV2-s teleesilinastub Anna Hintsi ja Tushar Prakashi auhinnatud "Sannapäiv"

13:54

Mart Juur: huumor võib olla tõhus kaitsevahend ja ravim, aga ka hirmus relv

12:06

Sinefiil | PÖFF-i soovitused järgnevaks viieks päevaks

11:02

Oxfordis algab kuuepäevane Arvo Pärdi muusikale pühendatud festival

10:57

Katri Aaslav-Tepandi: katkised pered annavad endast tunda elu viimastel hetkedel

10:53

Mehis Heinsaar avaldas novellikogu "Eesti keelde sukelduja"

10:43

PÖFF-i päevik | "Kiievi tort" on ootamatult aus vaade Ukraina argireaalsusele

09:29

Pildid: Rakvere teatris algasid lavastuse "Kramer Krameri vastu" proovid

09:20

Galerii: Brenda Purtsaku ja Marleen Suvi näitus "Ja-ga-tud"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:57

Katri Aaslav-Tepandi: katkised pered annavad endast tunda elu viimastel hetkedel

10.11

PÖFF-i päevik | "Kolm hüvastijättu" näitab Rooma tänapäeva ilma vaatamisväärsusteta

09.11

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

10.11

Andrus Kivirähk: olen noore kirjaniku ärevusest üle saanud

10.11

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

10.11

PÖFF-i raames jõuab Eestisse näitleja Simon Pegg

10:43

PÖFF-i päevik | "Kiievi tort" on ootamatult aus vaade Ukraina argireaalsusele

09.11

Elin Kard: vabakutselisi nähakse endiselt heidikutena, kellega ei peaks tegelema

07.11

Välisministeerium Limp Bizkiti kontserdist: agressiooni toetajate kutsumine on lubamatu

12:06

Sinefiil | PÖFF-i soovitused järgnevaks viieks päevaks

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo