"Sannapäiv" valiti maailma suurima lühifilmide festivali võistlusprogrammi

Filmi režissöörid Anna Hints ja Tushar Prakash on võistlusprogrammi jõudmise üle väga tänulikud. "Tõenäosus sellise metsiku hulga filmide seast valituks osutuda on alla ühe protsendi, mistõttu on see uskumatu tunnustus kõikidele neile, kes on selle filmi loomisesse panustanud, sellesse uskunud ning selles 13-minutilises poeemis väärtust näevad," sõnas Hints.

Pool aastat tagasi Cannes'i filmifestivali Kriitikute nädala programmis esilinastunud "Sannapäiv" on tänaseks valitud juba pea 40 festivalile, mille seas on lisaks Cannes'ile veel kaks A-klassi filmifestivali: Toronto rahvusvaheline filmifestival ning Pimedate Ööde filmifestival. Filmi on peaauhindadega pärjatud BRNO16 ja Northern Lights filmifestivalidel.

Produtsent Johanna Maria Paulsoni sõnul on Clermont Ferrandi näol tegemist järjekordse suure võiduga, sest tegemist on maailma kõige olulisema lühifilmidele pühendunud festivaliga. "Asja teeb veelgi erakordsemaks see, et "Sannapäiv" on ainuke võistlusprogrammi jõudnud film kõikidest Balti riikidest," lisas Paulson.

1979. aastal alguse saanud Clermont Ferrand on Cannes'i järel Prantsusmaa suuruselt teine filmifestival, kus 2024. aastal jõudsid filmid 166 000 vaatajani. Festivaliga samaaegselt toimub ka lühifilmide turg, kus on esindatud rahvusvahelise filmitööstuse kõige olulisemad tegijad.

"Sannapäiv" viib vaataja Vana-Võromaa suitsusauna pimedasse ja intiimsesse ruumi, koos meestega, kellel on seljataga pikk ja väsitav tööpäev. Saunakombestiku käigus hakkab meeste karmi pealispinna alt kumama vaevumärgatavat ja salajast igatsust läheduse järele.

Filmi peaosades mängivad Rasmus Kaljujärv ja Agur Seim. Linateose võttis üles Ants Tammik, kunstnikutöö tegi Inga Vares, filmi monteerija on Emeri Abel ning helirežissöör Tanel Kadalipp. Filmi produtsendid on Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä ning tootja Stellar Film.

Clermont-Ferrandi lühifilmide festival toimub 31. jaanuarist 8. veebruarini 2025.