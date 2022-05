Pildid: Eesti akvarellistide ühenduse ülevaatenäitus avati korraga kahes galeriis

Akvarellistid ise on oma näituse puhul välja toonud, et vaatamata sellele, et ookean, sh meri, on juba sajandeid kunstnikke ja kirjanikke inspireerinud, on selle olemus siiski ammendamatu ning tohutu vee olemus köidab neidki taas ja taas. Näitustel Hausis ja Solarises uurivad akvarellistid üheookeanist inspireeritud mõtteväljenduse erinevaid sümboolseid tähendusi.

Kuraator Piia Ausman ütles "Aktuaalsele kaamerale", et eesti akvarellistid on oma tehnikate poolest virtuoossed ning näitus annab hea ülevaate sellest, millega kunstnikud praegusel ajal tegelevad. "Näituse külastaja leiab siit kindlasti ka väga palju eksperimentaalset, kus ei ole lähenetud alati väga ootuspäraselt ja traditsiooniliselt akvarellile, vaid on seda kasutatud ka lõuendil ja kollaažina, nii et erinevaid tehnilisi finesse on sellel näitusel kaasatud."

Kahe galerii peale kokku on väljas sadakond värskemat tööd, mis kõik kõnelevad vaatajaga omal moel läbi vee. Leidub nii traditsioonilist kui ka täiesti uudset lähenemist akvarellile.

Näituse on kureerinud Mari Roosvalt, Kerstin Rei ja Meelis Tammemägi ning Piia Ausman. Nii Haus galeriis kui Solarise galeriis on võimalik näitust külastada kuni 28. juunini.