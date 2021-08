Galerii: Tiiu Pallo-Vaik avas Draakoni galeriis isikunäituse "Virg"

Draakoni galeriis avati 30. augustil Tiiu Pallo-Vaigu isikunäitus "Virg", kus on väljas kunstniku maalid aastatest 2016-2021. Näitus jääb avatuks kuni 18. septembrini.

Mai Levin selgitas, et virg on tihe, korrapärane ja muutlik muster, mida tuul joonistab rannaliivale või vesi merepõhja. "Nii võiks nimetada ka peenejoonelist rööbistikku, mida Tiiu Pallo-Vaik kannab korrapäraselt eritoonilistele punakatele lõuenditele ja mille all ebamäärased varjud meenutavad mingeid kujundeid vastavalt vaataja fantaasiale," lisas ta.

Tiiu Pallo-Vaik (1941) õppis aastatel 1955–1961 Tartu Kujutava Kunsti koolis ja aastatel 1961–1967 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis maalikunsti erialal. Pallo-Vaik osaleb näitusetegevuses alates 1964. aastast ja on alates 1970. aastast Eesti kunstnike liidu ja Eesti maalikunstnike liidu liige, samuti kuulub Pallo-Vaik Eesti akvarellistide ühendusse.

Tiiu Pallo-Vaik on pälvinud mitmeid akvarelli- ja maaliauhindu, 2017. aastal Kristjan Raua nimelise kunstipreemia isiknäituste eest Vabaduse galeriis ja Vaal galeriis.