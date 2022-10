Pärnu Uue Kunsti Muusemi näitus pakub inspiratsiooni taaskasutamiseks

Paljudel Eesti inimestel fantaasiat jagub ning mõni kuhugi vedelema jäänud naha- või riidetükk ärgitab kohe midagi looma. Tihtipeale tuleb sellest välja tore rõivaese, millega võib tänavalgi liikuda.

Eriti pani inimeste fantaasia tööle koroonaaeg, siis vedeles kasutatud ja ka päris uusi maske igal pool ja mõni ime siis, et üks kunstnik valmistas nendest kostüümi.

"See on kümnes taaskasutusnäitus "Anna uus elu" ja sel aastal osaleb üle 40 kunstniku. Ja nad on kindlasti kõik kunstnikud, sest kui teos on väljas, siis see on kunstiteos. Tundub, et fantaasial ei ole piire. Ja kodusolemine, nuputamine, praegu just mõtlemine, mis saab tulevikust, pea ragiseb," rääkis taaskasutusnäituse kuraator Marie Virta.

"Mulle meeldib kindlasti vanadest prilliklaasidest tehtuid objekt, mille sisse saab minna ja hoopis teist maailma tunnetada, kuna vaegnägijad meie keskel näevad ja tunnetavad maailma hoopis teistmoodi," lisas ta.

Näitusel peaks olema aega iga taiest lähemalt uurida ja selle juures mõtteid mõlgutada.

Need ajad peaks möödas olema, kus kasutuks muutunud ese kohe prügiks tunnistatakse.

Näitus Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on avatud 8. jaanuarini.