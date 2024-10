Pärnus avatud Christi Küti vaibanäitus uurib eestluse olemust

Pealkiri "Hõbevalge – kolme värvi vahel" on kantud Eesti rahvusvärvides tehtud kolmest vaibast, mille kirja on autor sisse põiminud oma arusaama eestlusest. Kütt peab oluliseks, et säiliks traditsiooniline käsitöö ja et seda oleks võimalik nii õppida kui ka õpetada.

"See on kaasaegne vaibakunsti näitus, kus ma olen otsinud sümboolset tähendust eestlusele, rahvuslusele, pärimusele ja kõike seda kannab endas traditsiooniline lõimetehnika, mida ma üritan elus hoida," lausus Kütt ning tõi välja, et ühe vaiba tegemiseks läheb keskmiselt kaks-kolm kuud. "Kuna vaibad on kõik sündinud viimase kuue aasta jooksul, siis iga vaip kannab endas natukene erinevat mõtet."